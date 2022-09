Tecnocasa Holding cede controllo CF Assicurazioni e Cf Life a Fondo Archimede

Tecnocasa Holding e il Fondo Archimede hanno firmato un accordo per la cessione delle quote del gruppo assicurativo CF possedute dal gruppo Tecnocasa al Fondo, pari al 94,29% del capitale. Al momento sono in corso i processi necessari al perfezionamento dell’operazione, compreso l’ottenimento delle autorizzazioni al vaglio dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Il Fondo Archimede, costituito nel 2021, “è un fondo d’investimento chiuso domiciliato in Lussemburgo con interessanti prospettive di crescita che investe nell’Eurozona in società di servizi finanziari di piccole e medie dimensioni”, si legge in un comunicato stampa.

Il gruppo CF Assicurazioni, composto da CF Assicurazioni e CF Life, “è attivo sul mercato italiano dal 2007 con l’obiettivo di proporre soluzioni assicurative legate al settore finanziario e alla tutela della persona, in sinergia con la vocazione e le attività del gruppo Tecnocasa”.

Il board del gruppo ha espresso “la propria soddisfazione per il percorso sino ad ora portato avanti con la compagnia assicurativa, auspicando il buon fine dell’operazione in corso affinché venga data continuità al valore creato nel tempo, alle professionalità profuse da tutti i collaboratori e ai valori fondanti che hanno caratterizzato lo sviluppo della società”.