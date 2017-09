Immobiliare, Tecnocasa: nel I semestre prezzi in calo dello 0,4% nelle grandi città

di

Si confermano i segnali positivi dal mercato immobiliare italiano: secondo l’ultima analisi dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, le compravendite aumentano e i prezzi stanno ormai volgendo alla stabilità.

Questi gli andamenti principali che emergono dall’analisi:

– La domanda è in aumento e l’offerta inizia a diminuire, soprattutto sulle tipologie di qualità per posizionamento e stato di conservazione. Il trilocale, con 40,1%, raccoglie la maggioranza delle richieste nelle grandi città. A seguire il quattro locali che raccoglie il 24,7% delle preferenze.

L’analisi della disponibilità di spesa nelle grandi città registra un aumento della percentuale nella fascia più bassa, cioè fino a 119.000 euro dove si evidenzia, tra l’altro, anche una maggiore concentrazione delle richieste. Trend simile per gli altri capoluoghi di regione e per i capoluoghi di provincia.

L’analisi dell’offerta sulle grandi città vede prevalere i trilocali (32,8%), seguono i quattro locali con 25%. Stesso risultato anche nelle altre realtà.

– I tempi di vendita sono in diminuzione rispetto ad un anno fa ed attualmente nelle grandi città sono di 141 giorni, nei capoluoghi di provincia di 167 giorni e nei comuni dell’hinterland delle grandi città di 162 giorni.

– I volumi di compravendita sono in aumento:

Variazioni numero Compravendite I semestre 2017 I semestre 2016 Var % Bari 1477 1360 +8,6% Bologna 2787 2801 -0,5% Firenze 2633 2446 +7,7% Genova 3524 3281 +7,4% Milano 11842 10932 +8,3% Napoli 3740 3415 +9,5% Palermo 2724 2376 +14,6% Roma 15815 14779 +7,0% Torino 6573 6246 +5,2% Verona 1540 1483 +3,8% Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate

– Quotazioni immobiliari. Nel primo semestre del 2017 le quotazioni immobiliari nelle grandi città sono in ribasso dello 0,4%. Si tratta della contrazione più contenuta finora registrata e che ci induce a credere che la stabilità sia prossima e la ripresa di valori vicina. Alcune grandi città, infatti, hanno già visto la variazione dei prezzi tornare in territorio positivo, seppure in modo contenuto: Bologna (+1,1%), Milano (+1,0%), Napoli (+0,7%) e Verona (+0,5%). Ancora in riduzione i valori delle altre metropoli, con Genova fanalino di coda che registra una perdita del 3%.

– Previsioni. Per il 2017 si prevede il raggiungimento della stabilità dei valori per le grandi città ed un’ulteriore diminuzione dei valori per l’hinterland delle stesse e per i capoluoghi di provincia, trend confermato anche dal sentiment della nostra rete. Prezzi in lieve rialzo sono attesi per il 2018 solo nelle grandi città (una crescita entro il 2%). Le compravendite potrebbero attestarsi intorno a 550-570 mila. Sul versante delle locazioni ci aspettiamo ancora leggeri ritocchi al rialzo per le grandi città. L’andamento generale dell’economia e dell’occupazione nonché il comportamento degli istituti di credito, incidendo sulla fiducia dei potenziali acquirenti, contribuirà a confermare o meno questo scenario di mercato.

Immobiliare, Tecnocasa: nel I semestre prezzi in calo dello 0,4% nelle grandi città ultima modifica: da