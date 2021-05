Tecnocasa: il 62,4% degli under 44 ha comprato casa con un mutuo nel 2020

Sale la percentuale dei giovani che comprano casa con un mutuo nelle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete. Nel 2020 il 64,4% degli acquirenti under 44 ha comprato un’abitazione con l’ausilio di un mutuo, percentuale in crescita rispetto al 2019 quando si fermava al 62,6%. “Il dato conferma una maggiore propensione al credito anche degli acquirenti più giovani, determinata dai tassi di interesse sui mutui ai minimi storici”, precisa l’ufficio studi della franchising immobiliare, che ha analizzato le scelte abitative degli under 44 a livello nazionale, mettendo a confronto i dati del 2020 con quelli del 2019.

Acquisto batte affitto

Il 70,9% degli under 44 che si sono rivolti alle agenzie Tecnocasa e Tecnorete ha comprato casa e il 29,1% è andato in affitto. Rispetto al 2019, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, si registra un lieve aumento della percentuale di coloro che hanno scelto l’acquisto, probabilmente incentivati da tassi sui mutui sempre più convenienti.

Gli under 44 hanno comprato soprattutto l’abitazione principale (86,5% dei casi), mentre sono basse le percentuali di acquisti per investimento e per case vacanza (rispettivamente il 10,2% ed il 3,3%). “Un anno fa si registravano percentuali sostanzialmente uguali, con una lieve flessione degli acquisti per investimento (da 10,9% a 10,2%) ed un leggero aumento della percentuale di compravendite di casa vacanza (da 2,7% a 3,3%) – precisa l’analisi -. L’emergenza sanitaria ha determinato una leggera frenata degli acquisti per investimento ed una maggiore vivacità sul settore della casa vacanza”.

Si conferma la preferenza per i trilocali

Nel 2020 la tipologia più compravenduta dagli under 44 si conferma il trilocale con il 35,4% delle scelte, ma si segnala un aumento della percentuale di acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti che si attestano al 22,6% (si fermavano al 19,6% un anno fa). L’emergenza sanitaria ed i periodi di lockdown infatti hanno determinato un maggior interesse per abitazioni più ampie e dotate di spazi esterni.

Più coppie, meno single

Il 30,9% degli acquirenti under 44 è single, mentre per il 69,1% dei casi si tratta di coppie e famiglie. Anche nel 2019 si registravano percentuali simili.

Locazioni

Analizzando il mercato delle locazioni effettuate nelle agenzie del gruppo emerge che il 68% degli under 44 ha optato per questa soluzione come scelta abitativa, il 26,3% per motivi legati al lavoro e il 5,8% per motivi legati allo studio. Rispetto al 2019 diminuisce la percentuale di affitti legati al lavoro e allo studio, che un anno fa raggiungevano rispettivamente il 29% e l’8,3%. Anche in questo caso lo stato di emergenza sanitaria, con il ricorso allo smart working e alla dad, ha inciso negativamente sul numero di stipule di contratti di locazione da parte di lavoratori trasfertisti e di studenti universitari.