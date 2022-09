Tecnocasa: investimenti immobiliari, affittare un bilocale rende in media il 5%

L’inflazione in crescita sta spingendo i risparmi sul mattone che viene sempre considerato un ottimo impiego del capitale. A rinforzare il fenomeno anche il ritorno dei flussi turistici che ha portato di nuovo alla ribalta gli acquisti di immobili da destinare a ricettività sia nelle città più attrattive sia nelle località turistiche. A sostenerlo è l’ultimo report di Tecnocasa, diffuso questa mattina, che prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali.

Secondo i dati del franchising immobiliare, il 16,5% delle compravendite immobiliari, nella seconda parte del 2021, è stato realizzato per investimento. “La possibilità di ottenere canoni di locazione continuativi induce prudenza nei proprietari, soprattutto negli ultimi tempi alla luce dell’incertezza e dei rincari dei costi energetici. I rendimenti annui da locazione restano comunque interessanti: per un bilocale di 65 mq nelle grandi città italiane si è attestato intorno al 5,0%. Le metropoli che spiccano per avere i rendimenti maggiori sono: Genova con il 6,2% %, Verona con il 6,0% e Palermo con il 5,9%”, precisa l’ufficio studi di Tecnocasa.

RENDIMENTI IMMOBILIARI (II sem21) ART IN AD CITTÀ RENDIMENTO ANNUO LORDO (%) (bilocale) Genova 6,2% Verona 6,0% Palermo 5,9% Bari 5,5% Napoli 4,8% Torino 4,7% Roma 4,6% Bologna 4,6% Milano 4,1% Firenze 3,9% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, di servizi (il cui peso è sempre maggiore dopo il lockdown), le aree sottoposte ad interventi di riqualificazione. In generale, “se si guarda solo al rendimento da locazione, sono le zone più periferiche a rendere maggiormente a motivo dei prezzi degli immobili più contenuti. In genere, chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione ma anche e soprattutto alla rivalutazione del capitale. Dal 1998 al 2021, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione del 40,7%. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 117,3%, seguita da Firenze con il 71,4%”, conclude l’analisi.