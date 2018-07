Tecnocasa, nuova mappatura di tutti i portali del Gruppo

di

“Lo sviluppo di soluzioni multimediali, come quella su cui si basa il pacchetto pubblicitario del Gruppo Tecnocasa ci vede, come sempre, pionieri della comunicazione mediamix e mette in evidenza l’efficacia degli investimenti sino ad ora fatti. Gli investimenti pubblicitari prevedono anche risorse dedicate a partnership come quella con Immobiliare.it, che nasce dalla sinergia delle competenze dei due attori (Tecnomedia e Immobiliare.it), attraverso le esperienze delle figure professionali che il nostro Gruppo racchiude e del socio fondatore del portale in questione”. Così Alessandro Caglieris, amministratore di Tecnomedia s.r.l..

L’obiettivo del progetto è quello di unire le forze e metterle a disposizione degli affiliati offrendo un interlocutore unico (Tecnomedia) con cui affrontare le nuove sfide della comunicazione multimediale.

Grazie a questa partnership, Tecnomedia e il Team Tecnology di Immobiliare.it hanno potuto lavorare su un nuovo e ambizioso progetto: la realizzazione, oltre che del portale tecnocasa.it, di una nuova mappatura di tutti i portali del gruppo Tecnocasa e la loro realizzazione a livello internazionale per un totale di 12 portali.

“Grazie al Team Tecnology di Immobiliare.it – ha aggiunto Caglieris – abbiamo lavorato in questo ultimo anno alla realizzazione della nuova app che permette in pochi click, selezionando la città e la tipologia di immobile, di accedere al catalogo completo delle oltre 2.100 agenzie italiane affiliate, ed anche all’inserimento all’interno dei nostri strumenti di una live chat che permette di aiutare in tempo reale i visitatori dei canali web a trovare la casa che desiderano”.

La riprogettazione e realizzazione degli strumenti “on line” e “It editoriali” del Gruppo Tecnocasa ha avuto una valenza internazionale, con l’obiettivo di creare nuovi servizi pubblicitari on line e strumenti editoriali per generare ulteriore valore alle reti e al gruppo.

I tre grandi obiettivi del gruppo quando abbiamo messo on line il nuovo portale erano:

realizzare un portale orientato all’esperienza dell’utente creare un’area riservata per la fidelizzazione dell’utente incrementare i contatti per le nostre agenzie

Possiamo tranquillamente dichiarare che sono stati raggiunti tutti con ottimi risultati.

Nel corso del primo semestre 2018 sono state raccolte:

– più di 97.000 “richieste specifiche”

– più di 25.000 “salva ricerca”

– oltre 23.000 utenti si sono registrati al “Mio Tecnocasa”

– più di 31 milioni di pagine visitate.

