Tecnocasa: mercato immobili di lusso mantiene vivacità. Domanda prime abitazioni elevata

Il segmento degli immobili di prestigio continua ad interessare coloro che, alla ricerca soprattutto di una prima abitazione, hanno un’elevata disponibilità di spesa; risulta invece meno attraente per gli investitori, che attualmente sono più cauti nelle operazioni. A rilevarlo è l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che nel post pandemia continua a ricevere, attraverso le sue reti, richieste di soluzioni ampie (almeno 180-200 mq) e con sfoghi esterni. “Caratteristiche imprescindibili, oltre alla location e alla qualità dell’abitazione, sono la sicurezza con dispositivi tecnologici all’avanguardia e la progettazione degli ambienti attenta alle esigenze di comfort e ottimizzazione degli spazi”, precisa l’ultimo report, diffuso oggi.

Milano

Le zone centrali della città segnalano una sostanziale stabilità con una tenuta sugli immobili di pregio. “Se c’è un segmento immobiliare che ha subito meno l’impatto della pandemia è quello degli immobili signorili in cui sono vivaci sia gli acquisti di prima casa sia quelli per investimento – si legge nell’analisi di Tecnocasa -. Nel primo caso si cercano tagli grandi (almeno 170-180 mq) con spazi esterni, questi ultimi da sempre un must per chi acquista queste tipologie. Si considera, oltre al contesto, la tecnologia all’avanguardia e la classe energetica, elementi che dopo la pandemia sono sempre più imprescindibili. In aumento l’interesse per i servizi di sicurezza 24 ore su 24”. Garibaldi-Moscova-Porta Nuova e Brera sono tra le zone più ambite. La bassa offerta determina prezzi che sul nuovo toccano punte di 14.000 euro al mq contro una media della zona intorno a 7000 euro al mq per soluzioni da ristrutturare. Quotazioni da 9.000 a 13.000 euro al mq si segnalano per City Life, si scende a 7.000-9.000 euro al mq in zona Pagano. In via De Amicis, Ariberto le soluzioni signorili d’epoca ristrutturate toccano valori di 7000-8000 euro al mq. Punte di 10 mila euro al mq per le soluzioni nuove su via Vico. Top prices di 8500 euro al mq in piazza della Guastalla, in piazza Mondadori, via Quadronno nella zona di Porta Romana.

Roma

I prezzi oscillano da 4.500 a 5.400 euro al mq nella zona di Porta Pia con punte di 6.000-6.500 euro al mq per quelle in via Veneto. Valori intorno a 10 mila euro al mq si toccano nel Tridente. Intorno al Pantheon e nel Ghetto Ebraico non si superano gli 8.000 euro al mq per soluzioni da ristrutturare con punte di 10.000 euro al mq per le abitazioni in buono stato. Nel quartiere Monti le tipologie costruite nel XVIII e nel XIX secolo si scambiano a 6000 euro al mq con punte di 7500 euro al mq se l’abitazione è situata in via dei Serpenti, via Baccina, via del Boschetto e Salita del Grillo. Sul pregio si toccano punte di 9000 euro al mq. Nella zona di Colle Oppio si toccano punte di 9000-10.000euro al mq per abitazioni dotate di terrazzo e con vista sul Colosseo, contro una media di 7000-8000 euro al mq. Nel quartiere Parioli si registra una buona domanda di abitazioni di prestigio ad opera di professionisti ed imprenditori che destinano a questo tipo di acquisto budget compresi tra 600 mila ed un milione di euro. “La domanda si orienta verso appartamenti di ampia dimensione, tra 140 e 180 mq, con doppio salone, due- tre camere da letto e doppi servizi. Importante la presenza di un giardino o di terrazzo abitabile – prosegue l’ufficio studi di Tecnocasa -. Si prediligono gli immobili già ristrutturati. Su questo segmento di prestigio si toccano top prices di 6000-6500 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare e 7000-8000 euro al mq per quelle ristrutturate”.

Napoli

Apprezzata la zona di via Caracciolo dove, per soluzioni di prestigio con vista mare, si toccano punte di 8000-9000 euro al mq. Quello di pregio è un target che ha tenuto grazie anche ad una bassa offerta sul mercato. Stabili i valori immobiliari nei quartieri di Manzoni-Caravaggio e Petrarca-Orazio. “La domanda di immobili con spazio esterno è sempre stata presente in questa zona che offre soprattutto immobili di pregio. Infatti, via Petrarca e via Catullo si sono sempre prestate all’acquisto di tipologie di prestigio con caratteristiche di panoramicità e vista sul golfo che raggiungono picchi di 7000-8000 euro al mq – chiarisce Tecnocasa -. Quasi sempre sono immobili inseriti in contesti condominiali esclusivi con pochi appartamenti, vigilanza, portineria, alcune volte la piscina. In assenza di queste caratteristiche i valori scendono a 6000-5000 euro al mq. Ad acquistare sono quasi sempre professionisti o imprenditori di Napoli ma, nell’ultimo anno, in tanti si sono spostati dalla provincia. Il taglio più richiesto parte da 130-150 mq. Chi desiderasse delle ville singole può optare per Posillipo e Marechiaro dove ci sono soluzioni indipendenti con accesso diretto al mare a partire da un milione di euro”.

Torino

Nell’area che si sviluppa tra via Roma, piazza San Carlo e via Amendola c’è fermento a livello di richieste sui tagli medio grandi, oltre i 200 mq, dotati di attici e spazi esterni. Buona la domanda di immobili di pregio che si orienta sulle soluzioni d’epoca fascista dalle metrature importanti e disegnate da famosi architetti. Le soluzioni ristrutturate costano 4000-4500 euro al mq e scendono a 2500-3000 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare. “Il terrazzo è diventato fondamentale per chi cerca in zona a tal punto da portare ad escludere anche le case di pregio che ne sono prive”, afferma la nota di Tecnocasa. Nel quadrilatero compreso tra corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele e via Ferraris sono in corso interventi su immobili d’epoca per ricavare soluzioni di elevato standard con palestra e spa con prezzi che arrivano a 7000 euro al mq. Nuove iniziative anche nella sede dell’ex Italgas in via XX Settembre (Casa Velò), nell’ex sede della Banca d’Italia (Holding 18), che sarà trasformata in parte in residenziale e altre residenze di lusso sono attesa nella sede di Bim, tra via Roma e via Gramsci. Il piano terra sarà destinato a negozi della moda, mentre i sette piani fuori, circa 21 mila metri quadri, diventeranno appartamenti con terrazzi ampi e vivibili e con impianti geotermici a cielo aperto per garantire sostenibilità energetica. Nella zona di via Lagrange tiene il mercato degli immobili di pregio con quotazioni intorno a 4500 euro al mq.

Verona

Nel Centro storico della città si registra un buon andamento per i tagli ampi, dotati di spazi esterni, con finiture di pregio, di cui cresce la domanda e si contraggono i tempi medi di vendita.

Le abitazioni più costose sono quelle che affacciano su piazza delle Erbe e piazza Duomo, molte delle quali spesso sottoposte a vincoli delle belle Arti. Se l’immobile gode dell’affaccio su piazza può raggiungere anche i 5000 euro al mq.