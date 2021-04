Tecnocasa, mutui scesi dal 15% al 63% nelle grandi città tra il 2010 e il 2020

Comprare casa con un mutuo nelle grandi città può costare fino al 63% in meno rispetto a dieci anni fa. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che ha confrontato il costo dell’acquisto di un trilocale di 90 mq, di prezzo medio, con un mutuo di 25 anni e un loan to value dell’80%, nel 2010 e nel 2020. Il calcolo del costo totale include gli interessi che, nel periodo totale, sono corrisposti alla banca.

Genova, città in cui gli immobili hanno perso più valore

Dall’analisi di Tecnocasa emerge che la città nella quale attualmente l’abitazione costa decisamente meno rispetto a 10 anni fa è Genova, dove c’è un risparmio del 63%. “Si tratta anche della città i cui immobili hanno perso di più negli ultimi anni: -55,9% e, attualmente, per acquistare un’abitazione di 90 mq si deve mettere in conto una rata di 282 euro al mese”, precisa l’ufficio studi.

Milano in controtendenza per prezzi in salita. Il risparmio si attesta cmq al 15%

Il capoluogo lombardo è quello dove si risparmia meno: infatti, a Milano, i prezzi negli ultimi 10 anni sono in crescita, unica realtà in controtendenza. “Per questo motivo l’abbattimento della rata è dovuto esclusivamente alla diminuzione dei tassi di interesse: si passa, infatti, da un esborso mensile di 1.280 euro al mese ad uno di 1.045 euro al mese con un risparmio sul costo effettivo dell’immobile pari al 15%”, spiega lo studio di Tecnocasa.

Le altre città

A Bari il prezzo medio di un trilocale di 90 metri quadri è sceso da 230.532 a 138.808 euro e con il calo dei tassi di interesse si è arrivati a dimezzare il costo di un mutuo in dieci anni.

A Torino il risparmio sul mutuo si è attestato al 49%, anche a causa di una forte diminuzione del prezzo delle abitazioni.

A Napoli su un mutuo 25ennale all’80% nel 2020 si è risparmiato il 46% nel 2020 rispetto al 2010. Costi in diminuzione del 45% a Roma e Palermo.

A Verona in dieci anni si è arrivati a risparmiare il 35% sulla rata del mutuo.

A Bologna il prezzo medio è sceso da 246.800 a 211.500 euro e il costo del mutuo è diminuito del 29%. E anche a Firenze il risparmio sulla rata del mutuo si è attestato tra il 2010 e il 2020 al 29%.