Tecnocasa, nel 2018 l’utile supera i 19 milioni

Mercoledì 26 giugno 2019 si è tenuta l’assemblea degli azionisti di Tecnocasa Holding s.p.a., che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018.

“Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Tecnocasa, che opera tramite le proprie società partecipate, nell’ambito del franchising immobiliare, della mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario ed assicurativo un utile netto pari a 19.095.000 euro, contro i 18.953.000 euro nel 2017”, ha dichiarato Luigi Cavuoto, consigliere delegato di Tecnocasa Holding

In sintesi i dati più significativi, in milioni di euro, relativi al bilancio consolidato:

Totale immobilizzazioni 58,79 Totale attivo circolante 268,70 Patrimonio netto 221,63 Valore produzione 153,10 Utile ante imposte 26,66 Utile netto 19,09



Il consiglio di amministrazione esprime soddisfazione per i positivi risultati conseguiti e per il consolidamento della crescita del Gruppo, ringraziando tutti i collaboratori ed il management per il loro contribuito professionale ed efficace.

Il Gruppo Tecnocasa, fondato e presieduto dal Dott. Oreste Pasquali, conta nel mondo oltre 3.200 agenzie. In Italia il Gruppo è presente con le reti di intermediazione immobiliare Tecnocasa, Tecnocasa Immobili per l’Impresa e Tecnorete, di cui 4 dedicate al settore industriale. Il Gruppo è inoltre presente all’estero nelle seguenti nazioni: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Francia, Tunisia e Thailandia. Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Tecnocasa Holding SpA, opera attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 780 Consulenti del Credito e Assicurativi distribuiti nei punti vendita Kìron (178) ed Epicas (5).