Tecnocasa: over 64 sono l’8,4% del mercato immobiliare

A livello nazionale nel 2018 gli over 64 hanno rappresentato l’8,4% delle fetta delle compravendite immobiliari realizzate attraverso le agenzie del gruppo Tecnocasa e Tecnorete. Lo ha reso noto oggi il gruppo, segnalando che si tratta di una “discreta fetta del mercato”. La percentuale è rimasta praticamente invariata rispetto al 2017, quando si attestava all’8,5%.

“Il 59,2% degli over 64 ha acquistato la casa principale, il 19,9% ha investito per mettere a reddito, il 10,3% ha comprato la casa vacanza ed il 9,9% ha acquistato casa per i figli”, precisa la nota di Tecnocasa.

La tipologia preferita è il trilocale (36,5%), seguita dal bilocale (28,9%). Tra gli acquirenti over 64 il 60,7% è in pensione, il restante 39,3% è ancora in attività.