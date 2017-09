Immobiliare, Tecnocasa: nel I semestre prezzi mare e montagna in calo dello 0,7%. Lago meno 0,8

di

Nella prima parte del 2017 gli immobili turistici hanno visto prezzi ancora in diminuzione rispetto al semestre precedente: -0,7% il ribasso nelle località di mare e di montagna, -0,8% quelle delle lago. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite, aventi ad oggetto la casa vacanza intermediate dalle reti Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre del 2017 ed ha tracciato il profilo dell’acquirente tipo e il taglio preferito.

MARE: Le performance migliori per la prima parte dell’anno spettano alla Sicilia con un aumento dei valori pari all’1,6%, seguita da Emilia Romagna (-0,2%), Campania (-0,4%), Sardegna e Liguria (-0,5%).

Più accentuati i ribassi in Toscana (-4,0%) e in Veneto (-2,7%). Tornano ad acquistare anche gli stranieri, in particolare in Liguria, in Sicilia ed in Campania.

LAGO: le quotazioni delle abitazioni nelle principali località lacustri italiane sono in diminuzione dello 0,8%.

Buone le performance delle cittadine sulla sponda veronese del lago di Garda che chiudono con valori sostanzialmente stabili. La sponda bresciana registra un calo dello 0,2%.

Per le tipologie ubicate sul lago di Garda si conferma l’interesse all’acquisto da parte dei turisti tedeschi.

MONTAGNA: diminuiscono dello 0,7%% i prezzi immobiliari. In Val d’Aosta il ribasso è stato dello 0,5% mentre è il Piemonte la regione che ha avuto la contrazione più forte con un calo dei valori dell’1,5%.

STORICO VARIAZIONE % PREZZI 2007 – I sem 2017 MARE -39,8% LAGO -27,4% MONTAGNA -30,7%

PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO

La tipologia preferita da chi acquista una casa vacanza è il trilocale con il 35,9% delle compravendite, seguita dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 27,7%. Bene anche il bilocale che rappresenta il 24,6% delle transazioni.

Ad acquistare la casa vacanza sono soprattutto persone d’età compresa tra 55 e 64 anni (30,4%), a seguire chi ha tra 45 e 54 anni (27,9%) e tra 35 e 44 anni (21,2%).

