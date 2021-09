Tecnocasa: quanto costa comprare casa con una stanza in più nelle grandi città

È ormai confermato che l’orientamento delle scelte di acquisto è verso tagli più grandi. I trilocali sono la tipologia più richiesta ma, se si può, si opta per la stanza in più. Ovviamente si devono fare i conti con le disponibilità economiche ovvero su quello che è consentito acquistare. L’ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha preso in esame le zone centrali, semicentrali e periferiche di alcune grandi città italiane, ha considerato l’acquisto di un trilocale, di tipologia medio usato, finanziato all’80% con mutuo a 25 anni. Ha poi calcolato quanto costa la stessa tipologia dotata di una camera in più. In alcune grandi città le zone centrali potrebbero risultare più economiche a causa di un’offerta immobiliare più popolare e storica, così come alcune periferie e semicentri potrebbero essere più costosi per la presenza di un mercato immobiliare più recente o più signorile.

Milano: 309 euro in più al mese in centro, 134 in periferia

A Milano, mediamente in una zona centrale, un trilocale di 95 mq costerebbe 622.250 euro e sarebbe acquistabile con una rata mensile di 1.961 euro. Se si decidesse di optare per la camera aggiuntiva la rata mensile sarebbe più costosa di 309 euro. Nel caso si vendesse il trilocale per acquistare il quattro locali si dovrebbe mettere in conto una somma aggiuntiva di 98.250 euro. Mediamente in semicentro la stanza in più richiederebbe un capitale iniziale più elevato di 66.450 euro e la rata salirebbe da 1.326 a 1.535 euro al mese. In una zona periferica della città un trilocale costerebbe 270.950 euro con una rata mensile di 854 euro. Con 134 euro in più si ha la possibilità di acquistare un immobile più ampio.

Roma: in centro servono 76.000 euro in più

Nel centro di Roma passare da un trilocale ad un quattro locali, con vendita del primo comporterebbe l’esborso di 76.000 euro aggiuntivi. La rata del mutuo invece passerebbe da 1.520 a 1.761 euro al mese. Chi stesse valutando l’acquisto di un trilocale in una zona semicentrale della città sappia che, con un esborso di 144 euro in più al mese, potrebbe avere 15 mq aggiuntivi. In periferia, la rata mensile di un mutuo per l’acquisto di un trilocale si potrebbe aggirare intorno a 600 euro e intorno a 700 euro per un quattro locali.

Napoli

A Napoli l’acquisto di un trilocale in una zona centrale della città comporta un esborso di 187.350 euro con una rata media mensile di 590 euro, la stanza in più prevederebbe un’uscita mensile di 683 euro visto che un quattro locali costerebbe intorno a 217.000 euro. In periferia, quest’ultima tipologia, si potrebbe acquistare con una rata di 804 euro al mese mentre in semicentro l’uscita mensile sarebbe di 851 euro.

Torino

Nella zona centrale del capoluogo sabaudo il passaggio da un trilocale ad un quattro locali comporterebbe un investimento aggiuntivo di 35.250 euro se si vendesse il primo per acquistare il secondo. Altrimenti, di fronte alla scelta tra i due tipi di investimento, si devono mettere in conto una rata di 703 euro al mese per un trilocale e di 814 euro per un quattro locali, quindi 111 euro al mese in più per avere una stanza aggiuntiva. Il gap si assottiglia se ci spostiamo nelle zone semicentrali e periferiche: nelle prime per acquistare un quattro locali occorre pagare 70 euro al mese in più rispetto alla rata che occorrerebbe per un trilocale; nelle seconde il gap tra le due rate si riduce a 50 euro.

Bologna

Nel capoluogo emiliano acquistare un trilocale in una zona centrale costa mediamente intorno a 299 mila euro il che significa una rata media di 943 euro al mese, che sale a 1090 euro per avere una camera in più il cui prezzo si aggira intorno a 346 mila euro. Quest’ultima tipologia in una zona semicentrale prevederebbe un esborso di 838 euro al mese, che scende a 757 euro in periferia.

Palermo

Nel capoluogo siciliano un appartamento in una zona centrale di 95 mq si acquista mediamente con poco più di 120 mila euro e con una rata mensile di 379 euro. Con un esborso di 60 euro al mese in più ci si aggiudica un quattro locali. Un trilocale in una zona semicentrale prevederebbe una rata di 335 euro al mese, che sale a 388 euro se occorresse aggiungere una stanza in più. In periferia i prezzi scendono notevolmente ed un quattro locali comporterebbe una rata mensile di 338 euro.