Tecnocasa: ricavi consolidati hanno superato i 160 mln nel 2021

Nel 2021 il gruppo Tecnocasa ha registrato ricavi di oltre 160 milioni, con un incremento del 6,8% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato netto di esercizio si attesta ad euro 21.566 mila dopo aver scontato imposte per 9,787 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi la società, che tramite le proprie società partecipate opera nell’ambito del franchising immobiliare, della mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario e assicurativo.

Di seguito i dati di sintesi, in milioni di euro, relativi al bilancio consolidato:

Totale immobilizzazioni ART IN AD 59,56 Totale attivo circolante 239,99 Patrimonio netto 234,20 Valore produzione 165,43 Utile ante imposte 31,35 Utile netto 21,56

Il consiglio di amministrazione di Tecnocasa ha espresso soddisfazione per i positivi risultati conseguiti e per il consolidamento della crescita del gruppo, ringraziando tutti i collaboratori e il management per il loro contribuito professionale ed efficace.