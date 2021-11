Tecnocasa: ricavi in crescita per le società del gruppo nel I semestre 2021

I consigli di amministrazione delle società del gruppo Tecnocasa hanno approvato i conti semestrali al 30 giugno 2021.

Nel primo semestre 2021 si registrano incrementi dei ricavi a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, sia per il settore immobiliare (Tecnocasa Franchising) sia per quello della mediazione creditizia (Kiron Partner), raggiungendo rispettivamente 22.817.000 euro e 36.702.000 euro, valori che manifesteranno i propri effetti positivi anche sulla chiusura dell’esercizio in corso.

“I dati rilevati confermano il trend di crescita del nostro gruppo, già in atto in termini di risultati economici e di stabilità patrimoniale e finanziaria con conseguente rafforzamento della leadership nel core business”, afferma Anna Pasquali, consigliere delegato Tecnocasa Holding SpA.