Tecnocasa: sempre più donne comprano casa. Al femminile il 28,2% degli acquisti del I semestre 2020

“Negli ultimi anni sono sempre di più le donne che acquistano casa grazie anche alla maggiore indipendenza economica raggiunta. Sul totale delle compravendite realizzate nei primi 6 mesi del 2020 attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, il 28,2% sono realizzate da donne, la restante parte è equamente divisa tra uomini e coppie”. L’annuncio arriva da Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa.

Finalità dell’acquisto

Le donne che hanno comprato una casa nei primi 6 mesi dello scorso anno per il 77% hanno acquistato l’abitazione principale, per il 6,1% una casa vacanza e per il 16,9% hanno realizzato un investimento, quindi con la finalità della messa a reddito.

Stato civile e ricorso al mutuo

A livello nazionale il 46,5% delle donne che ha acquistato casa è single. “Un dato che sembrerebbe confermare come la casa sia un traguardo importante da raggiungere ora, sempre più possibile grazie anche a mutui vantaggiosi – prosegue Megliola -. Ed infatti la percentuale di donne che fa ricorso al credito è pari al 44%. Percentuale che sale al 47% tra gli uomini”.

Tipologia dell’abitazione ed età delle acquirenti

La tipologia più acquistata dalle donne è il trilocale con il 36,6%, a seguire il bilocale con 25,7%. Percentuali abbastanza simili anche tra gli uomini.

Un dato che balza all’occhio è la distribuzione per fasce di età che vede una ripartizione abbastanza equa tra le seguenti fasce di età: 25,6% tra 18 e 34 anni, 23,9% tra 35 e 44 anni e 24,3% tra 45 e 54 anni. “Se si analizzano le stesse fasce di età tra gli uomini si nota come le percentuali siano più alte nelle fasce più giovani per poi decrescere andando avanti con l’età”, precisa Megliola.

Locazione, un mercato quasi equamente tripartito tra uomini, donne e coppie

Spostandosi sulla locazione la ripartizione è la seguente: 39,7% è rappresentata da uomini, 31% da donne e 29,3% da coppie. Tra le donne che scelgono la locazione il 60,9% è single, percentuale che scende al 56,1% tra gli uomini. La tipologia più affittata tra le donne è il bilocale con il 42,3%, a seguire il trilocale con il 27,4%”.

I comportamenti in rete: utenti femminili più esigenti e attente ai servizi

“L’analisi condotta sugli utenti che nel 2020 hanno visitato i portali Tecnocasa.it e Tecnorete.it ha fatto emergere una crescita della componente femminile che è arrivata al 59% del totale navigatori”, afferma Alessandro Caglieris, amministratore delegato Tecnomedia, società di servizi del gruppo Tecnocasa.

Per quanto riguarda il comportamento in rete, gli analisti della società hanno evidenziato come le donne si soffermino maggiormente sulle immagini dell’immobile e sull’esperienza del virtual tour alla ricerca di più dettagli possibili. Le donne, inoltre, sono più esigenti nei confronti delle agenzie e prestano molta attenzione alla disponibilità di servizi in zona.

“La donna, in maniera maggiore rispetto all’uomo, si concentra su abitazioni con servizi in zona come supermercati, scuole e asili, anche probabilmente nell’ottica di una famiglia – prosegue Caglieris -. Altro elemento interessante emerso è la crescita delle donne single rispetto alle donne con famiglia, anch’esse comunque molto attente alla presenza di servizi nella zona di interesse in ottica di creare un nucleo familiare. Le donne sono anche più “esigenti” del mondo maschile, infatti il 44% si aspetta una risposta immediata da parte dell’agenzia che ha contattato: il 38% entro qualche ora e solo il 18% è disposta ad attendere un giorno”.