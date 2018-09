Tecnocasa, sviluppo sempre più capillare delle reti immobiliare e creditizia

di

Il Gruppo Tecnocasa prosegue il suo sviluppo. “Le previsioni di espansione a livello internazionale per il 2018 sono state raggiunte – ha dichiaratoOreste Pasquali, fondatore e presidente Tecnocasa Holding s.p.a. -. Il nostro franchising non può che guardare al domani con fiducia, continueremo a rimanere concentrati sui nostri punti di forza, in primo luogo sui giovani, trasmettendo loro i valori dell’azienda e offrendo la possibilità di crescere professionalmente. L’intento del Gruppo Tecnocasa, da sempre, è quello di portare il nostro servizio di intermediazione immobiliare o di mediazione creditizia sempre più vicino al cliente: da qui la necessità di rendere le nostre reti sempre più capillari sul territorio. In tal senso, il fatto di crescere internamente giovani neo-diplomati o neo-laureati è premiante. I giovani hanno voglia di diventare seri professionisti e abbracciano con passione i buoni progetti. Il nostro progetto da sempre ha una mission chiara: promuovere valori etici e una leadership morale nella gestione degli affari”.

Il metodo operativo si è evoluto nel tempo recependo le nuove regole del legislatore, infatti, anche la società di mediazione creditizia Kìron Partner s.p.a. (controllata da Tecnocasa Holding s.p.a.) dopo l’introduzione del decreto legislativo 141/2012, ha rivisitato il suo modello organizzativo per aderire alle nuove indicazioni normative e oggi opera attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 750 consulenti del credito e assicurativi, distribuiti nei 184 punti vendita.

