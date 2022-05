Tecnocasa: diminuiscono i tempi per vendere casa. Ancora a Milano il primato del II semestre 2021

Nel secondo semestre del 2021 i tempi di vendita degli immobili nelle città, nell’hinterland dei grandi centri urbani e nei capoluoghi di provincia sono diminuiti rispettivamente di quattro, tredici e otto giorni rispetto allo stesso periodo del 2020. A evidenziarlo è l’ultimo report dell’ufficio studi di Tecnocasa, che ha precisato che i tempi per vendere una casa si sono attestati a 114 giorni nelle grandi città, a 144 giorni nell’hinterland delle grandi città e a 138 giorni nei capoluoghi di provincia.

“Questi dati ci fanno capire la vivacità del mercato, in cui l’offerta diventa sempre più esigua e la domanda continua a crescere. Chi sta valutando l’acquisto dell’immobile deve così velocizzare la sua decisione, soprattutto se trova l’immobile adatto alle proprie esigenze”, si legge nell’analisi di Tecnocasa.

Milano e Bologna le città in cui si vende prima

Milano si conferma la città più veloce con 57 giorni, con una tempistica in contrazione di tre giorni rispetto ad un anno fa. Il capoluogo lombardo conferma così la sua leadership sul mercato immobiliare. A Bologna le abitazioni si vendono in 72 giorni, seconda città più veloce dopo Milano, ma il trend è in leggero peggioramento.

Diminuiscono di 24 giorni le tempistiche di vendita a Verona una delle città dove il mercato immobiliare si sta dimostrando particolarmente vivace.

Tra le grandi città i tempi di vendita più lunghi si sono registrati a Bari, dove per vendere un immobile occorrono 153 giorni ma è in miglioramento di 9 giorni rispetto a un anno fa.

Nell’hinterland il primato va a Firenze

L’analisi delle tempistiche di vendita per l’hinterland delle grandi città conferma come in queste realtà il mercato immobiliare stia diventando sempre più veloce. Prosegue, in particolare, “il trend che vede una ricerca sempre più forte nei comuni dell’hinterland dove si stanno indirizzando coloro che hanno un budget più contenuto o che sono alla ricerca di soluzioni abitative più ampie o di soluzioni indipendenti”, spiega l’ufficio studi di Tecnocasa. L’hinterland delle grandi città dove occorre meno tempo per vendere casa sono Firenze (110 giorni) e Napoli (129 giorni).

Rovigo prima tra i capoluoghi di provincia

Tra i capoluoghi di provincia spiccano Rovigo con 71 giorni, Monza con 94 e Vicenza e Venezia con 95.