Tecnocasa, nel I semestre utile netto in crescita dell’1,6%

I consigli di amministrazione delle società del Gruppo Tecnocasa hanno approvato i conti semestrali al 30 giugno 2017.

Anche per il primo semestre 2017 i dati del settore immobiliare (Tecnocasa Franchising) si confermano positivi con il valore della produzione che si attesta a 19.783.000 euro e con un utile netto pari a 6.400.000 euro, in leggera crescita (+1,6%) rispetto al 30 giugno 2016.

Il contesto macroeconomico sembra confermare i segnali positivi colti sul mercato immobiliare già a partire dal 2015. Segnali che inducono ad un seppur cauto ottimismo che dovrebbero confermare le positive perfomance delle principali società del Gruppo.

Per quanto riguarda il settore della mediazione creditizia è da sottolineare l’importanza del credito per la ripresa del settore immobiliare così come confermato dall’aumento delle compravendite realizzate con mutuo. In tale ambito si evidenzia la crescita del valore della produzione di Kiron Partner che ammonta a 27.072.000 euro con un risultato netto di periodo pari a 3.400.000 euro (rispettivamente in crescita del 11,5% e del 13,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente).

“I risultati positivi raggiunti – ha dichiarato Luigi Cavuto, amministratore delegato Tecnocasa Holding – confermano la validità delle strategie messe in atto dal management per garantire la stabilità e la crescita del nostro gruppo”.

Il Gruppo Tecnocasa, fondato e presieduto da Oreste Pasquali, conta nel mondo circa 2.800 agenzie in franchising. In Italia il gruppo è presente con le reti di intermediazione immobiliare Tecnocasa (1.636 agenzie affiliate), Tecnocasa Immobili per l’Impresa (65 agenzie affiliate) e Tecnorete (401 agenzie affiliate, di cui 4 dedicate al settore industriale). Il gruppo è presente all’estero nelle seguenti nazioni: Spagna, Ungheria, Messico, Polonia, Francia, Tunisia, Thailandia.

Kìron Partner (società di mediazione creditizia soggetta a direzione e coordinamento da parte di Tecnocasa Holding) opera attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 740 consulenti del credito e assicurativi distribuiti nei punti vendita Kìron (168) ed Epicas (6).

