Tecnocasa: scende di 8.500 euro il valore della casa acquistabile per le famiglie con reddito medio

Basandosi sugli ultimi dati dell’Istat relativi al reddito medio per nucleo familiare, l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha calcolato l’importo di mutuo e la rata sostenibile per una famiglia tipo nel nostro Paese.

Nel dettaglio il reddito netto annuo familiare è risultato in media pari a 31.641 euro. Ipotizzando di voler acquistare un’abitazione ricorrendo ad un mutuo di 25 anni, al tasso medio di 1,48% (Bankitalia febbraio 2022), con un rapporto rata-reddito pari al 30% (indica la capacità di rimborso del finanziamento ipotecario) e un loan to value dell’80% (indica il rapporto tra la somma ottenuta con il mutuo ed il valore dell’immobile posto a garanzia del finanziamento), la famiglia con reddito medio potrà acquistare un’abitazione del valore di 248.000 euro con una rata mensile di 791 euro.

“L’acquirente dovrà avere a disposizione un capitale iniziale pari al 20% del prezzo dell’immobile e cioè 49.600 euro, oltre al denaro per coprire tutte le spese accessorie alla compravendita e all’accensione del mutuo”, precisa la stima di Tecnocasa.

L’ufficio studi aggiunge inoltre che l’anno scorso, nel 2021, il tasso medio era più basso e si attestava all’ 1,19%. Con lo stesso reddito era quindi possibile acquistare un’abitazione da 256.500 euro, 8.500 euro in più rispetto al 2022.

Acquisto di un immobile con un reddito medio di 31.641 € 2022 RATA MEDIA SOSTENIBILE 791 € DURATA DEL MUTUO 25 anni TASSO MEDIO (Bankitalia) 1,48% PREZZO DELL’IMMOBILE 248.000 € CAPITALE INIZIALE NECESSARIO 49.600 € QUOTA MUTUO (LTV 80%) 198.400 €

Fonte: ufficio studi gruppo Tecnocasa