TiPresto: 500 iscritti e 300 richieste di contatto settimanali. Tutti i numeri della piattaforma che dà visibilità agli esperti del credito

500 operatori del credito iscritti, con decine di profili Premium già attivi e un apprezzamento da parte dei clienti che va oltre le aspettative. Sono i traguardi tagliati da TiPresto, la piattaforma per la visibilità online dei consulenti creditizi, che dal 15 gennaio al 10 marzo è riuscita a valorizzare la professionalità degli iscritti permettendo loro di effettuare 2.514 consulenze, con forte una crescita delle richieste di settimana in settimana, basti pensare che sono oltre 500 le consulenze effettuate nei primi giorni di Marzo 2022.

Numeri che tracciano un quadro estremamente positivo e che sembra destinato a migliorare nel tempo, dato che il trend è in crescita. Basti pensare che il portale è passato dalle 1.600 visite mensili ottenute a gennaio alle oltre 34.000 di febbraio.

Senza contare l’evidente apprezzamento da parte dei clienti, che oltre a rivolgersi ai consulenti, esprimono soddisfazione attraverso le recensioni pubbliche visibili sia sulla home di TiPresto, da cui si evince un alto tasso di gradimento, sia sui profili di chi le ha ricevute. Riscuote successo anche la sezione Chiedi agli esperti, in cui gli utenti inoltrano richieste di informazioni per fugare ogni dubbio prima di passare alla domanda di finanziamento.

A questo punto Conclara Srl (il fornitore di servizi informatici che ha dato vita alla piattaforma) si pone obbiettivi ancora più ambiziosi: la società punta a superare le 100.000 visite mensili nel breve termine e raggiungere un milione di visitatori annuali entro la fine del 2022. In questo modo TiPresto diventerebbe un assoluto punto di riferimento della consulenza creditizia in Italia.

I dati confermano che il progetto risponde esattamente alle esigenze dei consumatori alla ricerca di finanziamenti, ma anche alle necessità degli operatori del settore, favorendo l’interazione tra le due parti senza mai entrare nel merito della trattativa, poiché TiPresto non è un intermediario finanziario.

Una combinazione studiata per raggiungere il successo, spingendo al massimo la notorietà degli iscritti e portando in auge la categoria dei consulenti del credito abilitati alla professione dall’OAM, troppo spesso considerati alla stregua di semplici calcolatori e non come i professionisti qualificati che invece sono.

E pare che il messaggio sia passato, dato che ad intercettare i clienti interessati ai finanziamenti non sono solo gli iscritti Premium, ma anche quelli con profilo gratuito. Ad oggi ben 78 utenti con account base hanno già fornito le 5 consulenze massime previste per questa tipologia di profilo, che dopo questa soglia rimane visibile ma non consente di ricevere nuove richieste di contatto da parte dei clienti per 30 giorni.

La diretta conseguenza è che in diverse zone d’Italia ci sono operatori iscritti alla piattaforma, che non possono temporaneamente ricevere richieste di consulenza dai clienti. A tutto vantaggio degli iscritti Premium, che con un investimento sostenibile si assicurano la possibilità di ricevere richieste illimitate, contribuendo attivamente a portare avanti il progetto sostenendolo mensilmente.

La forza di TiPresto sta nell’aver trovato molti operatori che hanno capito il meccanismo della piattaforma e ne abbracciano a pieno la filosofia, fornendo massimo supporto a tutti i clienti, inclusi quelli non finanziabili. In questo modo la crescita della piattaforma e il successo degli iscritti vanno di pari passo. In altre parole, maggiore è la professionalità messa in campo dagli esperti del credito, migliori sono i risultati per i consulenti e per la piattaforma, che acquisisce maggiore visibilità e credibilità.

Se tutti gli addetti ai lavori operano in questo modo la percezione della categoria non può che migliorare e di conseguenza cresce nei consumatori anche la propensione a ricorrere alla consulenza.

La piattaforma intende valorizzare la figura del professionista del credito, offrendo ai clienti una nuova forma di consulenza, basata anzitutto sulla competenza e non sul prezzo. E mettere in pratica questa logica significa fare il lavoro del consulente ai massimi livelli, sia in termini di professionalità che di reattività.

La filosofia alla base del progetto ha colpito importanti player nazionali del settore del credito. Banche e istituti d credito hanno colto in TiPresto un modo innovativo di approcciare i clienti rispetto a quello che oggi offre il mercato. Già diversi istituti infatti stanno valutando di investire sulla piattaforma per dare massima visibilità alle proprie reti di vendita e beneficiare di tutti gli altri vantaggi offerti.

TiPresto scoraggia fortemente la mancanza di professionalità e attenzione al cliente. Purtroppo però dalle analisi effettuate nell’ultimo mese emerge che ci sono circa 110 richieste di consulenza non evase da alcuni agenti, collaboratori e mediatori iscritti. Professionisti che sono stati scelti da clienti desiderosi di una consulenza, ma non sono mai stati contattati dai consulenti.

Inutile dire che questo tipo di gestione della clientela mette a repentaglio sia il singolo operatore, che rischia recensioni negative, sia l’immagine dell’intera categoria. Ed è per questo che sono allo studio delle nuove modalità per evitare che ciò accada.

Infine, per supportare gli iscritti nella gestione di contatti e pratiche, facilitando il rapporto tra clienti ed operatori, la piattaforma sta sviluppando nuove funzionalità che saranno rilasciate nel corso dell’anno. Ed a cui gli iscritti Premium avranno accesso in anteprima.

Affrontare le nuove sfide imposte dalla digitalizzazione è più semplice con il supporto di TiPresto. Non farti scappare questo vantaggio competitivo: iscriviti ora!