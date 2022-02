Dai preventivi online alla consulenza sartoriale TiPresto: come il digitale cambia il mondo del credito

L’era digitale impone cambiamenti profondi alle aziende che desiderano restare competitive e il mondo del credito non fa eccezione: oltre alla preparazione degli operatori, i clienti si aspettano di ricevere preventivi in tempi brevi e la possibilità di gestire le pratiche a distanza. Punti su cui convergono due importanti realtà del settore: TiPresto e Sigla Credit.

La prima è l’innovativa piattaforma sviluppata per mettere in contatto agenti del credito e potenziali clienti. La seconda è una società specializzata nell’erogazione di prestiti personali e cessione del quinto che mette a disposizione dei clienti funzioni avanzate per la richiesta di preventivi gratuiti online.

Tra i molti punti di congiunzione tra TiPresto e Sigla Credit c’è Francesco Fiumara, agente iscritto su Tipresto.it con mandato per il collocamento dei finanziamenti Sigla Credit. È un operatore del credito con quasi vent’anni di esperienza nella gestione di prodotti quali anticipo TFS e prestiti su cessione del quinto.

La sede operativa di Francesco Fiumara è a Bari, ma il consulente si rivolge al pubblico dell’intera regione Puglia e non solo. Complici le potenzialità del web e i servizi avanzati messi a disposizione da Sigla Credit e TiPresto, che gli consentono di gestire con la massima precisione e sicurezza anche le pratiche relative a residenti in Basilicata e Calabria.

Le due realtà offrono infatti strumenti digitali diversi. Sì, perché l’ente di credito supporta gli agenti della rete con sistemi specifici per i prodotti trattati e sta implementando i processi di digitalizzazione per la gestione dei clienti a distanza. Ma in fatto di visibilità online per l’agente, TiPresto non teme confronti: ogni iscritto può mettere online il profilo professionale, gestire le richieste di preventivi in autonomia, ottenere recensioni dai clienti, rispondere alle domande degli utenti e molto altro ancora.

“La piattaforma TiPresto è stata studiata per dare massima visibilità alle competenze di ogni operatore, affinché i potenziali clienti si concentrino sulla professionalità dell’operatore e non sul tasso del prestito. Questo approccio dà valore all’intera categoria e agevola il lavoro di ogni giorno” spiega Fiumara.

Ma perché iscriversi a TiPresto se la banca di riferimento offre già servizi per l’operatività online? “Si tratta di strumenti complementari, perché le banche lavorano seguendo obiettivi diversi” chiarisce Fiumara. “Questa piattaforma è la prima vetrina professionale del settore e introduce tool innovativi, studiati per rispondere alle esigenze specifiche degli agenti e dare risalto all’individuo in quanto professionista. Le banche, anche quelle più all’avanguardia, puntano a dare visibilità al brand e alla rete, ma il singolo operatore viene lasciato sullo sfondo. Ed è ovvio che sia così”.

