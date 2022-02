Donne e consulenza creditizia: Gabriella Colaiocco, l’esperta di TFS è su TiPresto

Secondo l’ultima Relazione Annuale diffusa dall’OCF le donne costituiscono meno del 25% dei consulenti finanziari. Un dato che si riflette anche tra gli operatori del credito, oltre che nell’immaginario comune. È diffusa infatti la convinzione che finanza ed economia siano “cose da uomini”. I fatti però raccontano storie diverse, come quella di Gabriella Colaiocco: la consulente del credito monomandataria ItalCredi S.p.A. (Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna) che ha scelto di portare al massimo la visibilità online iscrivendosi alla piattaforma TiPresto.

Gabriella Colaiocco opera principalmente sul territorio abruzzese ma, grazie alle procedure digitali, è in grado di gestire pratiche a distanza per i residenti di qualsiasi provincia italiana. È attiva per il collocamento di diversi prodotti finanziari e trova il suo ambito di specializzazione in cessione del quinto e anticipo TFS/TFR. Per quest’ultimo, in particolare, è considerata una delle consulenti più autorevoli dell’intero panorama italiano.

L’anticipo del TFS è del resto una forma di finanziamento che trascende le logiche legate ai prestiti tradizionali, imponendo l’analisi e lo studio costante di normative specifiche e sempre soggette ad aggiornamento. Gabriella Colaiocco supporta dipendenti pubblici in pensione (o prossimi al pensionamento) nella ricerca della soluzione migliore per ottenere velocemente il Trattamento di Fine Servizio, che altrimenti sarebbe erogato solo a distanza di anni.

Operazioni che ogni giorno diventano più semplici grazie alla piattaforma TiPresto, prima vetrina digitale per i consulenti del credito. Le tante funzioni messe a disposizione gratuitamente aiutano gli agenti a gestire e monitorare le pratiche dei clienti, calcolare redditività e percentuali di successo e persino impostare promemoria. Nulla è lasciato al caso: la piattaforma è stata sviluppata per agevolare l’incontro di domanda e offerta, sfruttando le potenzialità della Rete.

Ed è proprio con questo proposito che TiPresto ha scelto di potenziare la visibilità online della piattaforma e degli iscritti. Gli agenti registrati vedono crescere fin da subito la propria notorietà ed estendono la platea di potenziali clienti, cui viene proposta una consulenza gratuita e senza impegno. E che, in caso di esito positivo, possono sottoscrivere il finanziamento a domicilio, presso la sede dell’agente o direttamente online.

Ma a convincere Gabriella Colaiocco è stata anche la volontà dimostrata da Conclara Srl (fornitore di servizi informatici cui fa riferimento la piattaforma) nel premiare la professionalità degli agenti. “TiPresto mette al primo posto le competenze, consentendo agli iscritti di farsi notare per le capacità che hanno, senza costringerli ad un’inutile gara al ribasso dei prezzi. Una visione nuova, che porta nel settore della consulenza del credito una ventata di aria fresca” ha raccontato la consulente.

A contraddistinguere il progetto è anche l’attività di tipo informativo svolta: il sito conta centinaia di approfondimenti. Sono trattate nel dettaglio procedure, normative e condizioni di mutui, prestiti personali, cessione del quinto e anticipo TFS/TFR. Il cliente può quindi scoprire, nello spazio di pochi click, tutte le informazioni di base per il prodotto di interesse prima ancora di contattare il consulente.

Senza contare la possibilità di interagire con gli utenti nella sezione “Chiedi agli esperti” (riservata agli iscritti Premium). “Un vantaggio non da poco – precisa Gabriella – perché consente di stabilire un primo contatto con il potenziale cliente, dimostrando le competenze in materia creditizia. Un consulente preparato non può chiedere di meglio!”.