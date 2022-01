TiPresto innova la cessione del quinto: consulenze online con operatori qualificati

Apprezzata da moltissimi contribuenti italiani, la cessione del quinto è il finanziamento che consente l’erogazione di somme anche oltre i 30.000 euro a fronte di un reddito fisso dimostrabile. Pensionati e lavoratori dipendenti ottengono credito senza il bisogno di attivare ipoteche o altre garanzie reali, godendo dei vantaggi di una polizza obbligatoria contro rischio vita e rischio impiego. E oggi, grazie alle potenzialità del web e servizi sempre più mirati, le procedure sono semplicissime e a portata di click.

Un quadro in cui si staglia TiPresto, prima vetrina digitale per gli esperti del credito. Progettata per mettere in contatto professionisti e clienti alla ricerca di prestiti personali, cessione del quinto e altri finanziamenti, la piattaforma consente l’iscrizione gratuita e l’accesso a una vasta gamma di strumenti ad hoc. Dall’usabilità all’impaginazione, ogni aspetto di https://tipresto.it riflette l’attenzione alle esigenze dell’utente e la volontà di dare valore agli operatori del credito, aumentandone la visibilità online.

A convincere è anche la possibilità di entrare in contatto con nuove fasce di utenti e garantire ai clienti un’operatività costante persino nell’ipotesi di restrizioni agli spostamenti. Un fenomeno con cui i professionisti del credito hanno dovuto fare i conti nei mesi passati e che ha segnato irrimediabilmente il settore.

L’operatività a distanza diventa imprescindibile per quegli operatori che da anni guardano al settore con un approccio avanguardistico. Tra questi c’è senza dubbio Vittorio Mottola, specialista della cessione del quinto che si è recentemente unito agli iscritti di TiPresto. Insieme ai collaboratori di Il Quinto.net Srls, si è distinto in Avvera – Gruppo Credem per il crescente numero di operazioni erogate con modalità digitale nel Nord Est.

Oltre a poter contare su una profonda conoscenza del settore, Mottola si fa forte infatti delle funzionalità tecniche messe a disposizione da Avvera – Gruppo Credem. Quest’ultimo è uno dei pochi operatori del mercato che consente la sottoscrizione dei contratti di prestito a distanza, in maniera semplice e completamente sicura, grazie ad appositi servizi di firma digitale.

Se combinata alle funzioni esclusive di TiPresto, la firma digitale consente agli agenti di operare in completa autonomia e sicurezza anche a distanza, senza il rischio di abbassare la qualità del servizio offerto al cliente.

Vittorio Mottola spiega infatti che il processo per la sottoscrizione di un finanziamento a distanza è comodo e sicuro, poiché occorre solo un’identificazione e una firma elettronica qualificata. Oggi questo genere di operatività online rappresenta per gli operatori del credito un vero plus in termini di qualità e velocità del servizio offerto. Un prestito con firma digitale a distanza viene erogato in cinque giorni lavorativi, aumentando produttività e customer satisfaction.

“Ad oggi abbiamo perfezionato 320 processi con firma digitale su un totale di oltre 1.100 processi di firma -spiega Vittorio Mottola- questo rappresenta un’importante opportunità, sia in termini di risparmio di tempo negli spostamenti che nella maggiore cura e attenzione nei confronti del cliente. La formula più premiante in termini di customer satisfaction è la procedura mista, cioè la possibilità di incontrarsi di persona unita all’opportunità di concludere l’operazione comodamente da casa propria, ma c’è anche chi apprezza la procedura completamente online”. Sfruttando le potenzialità del contatto virtuale Mottola e il suo team hanno “ricanalizzato le energie a favore di un miglior servizio offerto e tempo dedicato alla consulenza e alla cura del cliente”.

È evidente quindi che TiPresto rappresenta un volano insostituibile per gli operatori del credito che mirano a conquistare nuove fasce di mercato, soprattutto rivolgendosi a chi ha dimestichezza con la tecnologia. Ma non solo. Mottola spiega che disporre di un profilo professionale sulla prima vetrina digitale del settore è anche un modo per “farsi scegliere sulla base di un mix di esperienza e professionalità, mettendo in luce le proprie caratteristiche personali ed il proprio percorso professionale. Tratti distintivi che consentono al cliente di trovare la soluzione sul mercato più in linea alle proprie specifiche esigenze, per questo sia io che tutti i miei collaboratori siamo iscritti e orgogliosi di essere presenti sul portale TiPresto”.

Vittorio Mottola sottolinea inoltre come oggi più che mai sia fondamentale per tutti i professionisti avere un profilo online, dove mettere in luce competenze, conoscenze professionali e caratteristiche personali. Ancor più rilevante è la presenza su una piattaforma seria ed affidabile, frutto di lavoro e di risultati, per poter rappresentare un punto di riferimento sia per i clienti già acquisiti che per i prospect. “I feedback dei clienti ci aiutano a crescere e a migliorarci ogni giorno” chiosa il professionista.

La nuova frontiera della consulenza digitale è a portata di click: https://tipresto.it/per-operatori