Battere la concorrenza con TiPresto: il punto di vista di Stefano Villa

Giovane, dinamico e pronto ad abbracciare la digitalizzazione a 360 gradi, Stefano Villa ha colto le potenzialità di TiPresto, la piattaforma che dà visibilità agli agenti del credito. La consapevolezza del valore di un profilo professionale di qualità e le opportunità legate ai lead ricevuti grazie al portale lo spingono ogni giorno a dare il massimo nella gestione dei clienti.

Il suo impegno è attestato non solo dalla soddisfazione degli utenti che lo hanno scelto, ma anche dalle statistiche visibili sul suo profilo nella piattaforma TiPresto. In poche settimane ha già effettuato decine di consulenze e vanta un tempo medio di risposta (dalla richiesta della consulenza) di circa un’ora.

Numeri che tracciano un profilo sinonimo di affidabilità e che quindi spingono gli utenti a rivolgersi a Stefano Villa per una cessione del quinto, prodotto che rappresenta il suo ambito di specializzazione, ma anche per altri finanziamenti.

Nella sua attività per Fides (Gruppo Banco di Desio) l’agente propone anche prestiti personali per lavoratori e pensionati e finanziamenti per anticipo TFS per pensionati statali e pubblici. A cui si aggiungono polizze assicurative a tutela legale, coperture per infortuni, malattie, eccetera.

A conquistare i clienti però non è solo l’ampia proposta di prodotti presentata da Stefano Villa, ma anche la possibilità di gestire le pratiche in presenza o a distanza con la massima semplicità. Sì, perché l’agente opera nella zona di Bergamo, Milano, Brescia e Ferrara, ma sfruttando la firma digitale e altri servizi informatici avanzati segue con successo anche i clienti residenti nel resto d’Italia.

La gestione a distanza delle pratiche è quindi un altro contesto in cui TiPresto rappresenta un vantaggio competitivo per l’agente, che attraverso la piattaforma non solo riceve richieste di contatto, ma è in grado di fornire consulenza gratuita in maniera completamente digitale. “La possibilità di lavorare al 100% anche da casa è un plus incommensurabile per un professionista che punta ad emergere nel settore della consulenza del credito”.

Ma a fare il successo di Stefano Villa con i clienti che si sono rivolti a TiPresto sono stati anche i suoi concorrenti, che non hanno ancora attivato il Profilo Premium. “Essere uno dei pochi nella mia zona con il Profilo Premium mi garantisce maggiore visibilità e una proposta più competitiva. Ma so che questa situazione non potrà durare per sempre. Per questa ragione mi sto impegnando al massimo per costruire un profilo professionale di alto livello, che comunichi ai clienti la mia competenza e che metta in luce tutti i punti forti della mia offerta”.

In questo modo, ha la certezza di mantenere un punteggio elevato nell’algoritmo della piattaforma e rimanere un passo avanti ai competitor. “Sono sicuro che TiPresto prenderà ancora più piede nei prossimi mesi e ci tengo a rimanere in una posizione di vantaggio rispetto agli altri agenti della mia zona. E dato che la piattaforma è basata su una logica meritocratica, lavorando con serietà e costruendo giorno per giorno un profilo all’altezza delle aspettative dei clienti, riuscirò ad ottenere risultati positivi anche nel lungo termine. Nel breve termine li ho avuti di certo: in un mese ho fatto due contratti!”

Del resto, quando i lead arrivano, a fare la differenza è l’impegno dell’agente. E TiPresto è la piattaforma giusta per chi punta ai massimi risultati seguendo un approccio che fa il bene del cliente e dell’intera categoria.