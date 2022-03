TiPresto? Ero scettico, ma mi devo ricredere. La testimonianza di Fabrizio Riccioni

Innovazione e semplicità. Sono questi gli ingredienti che hanno fatto il successo di ViViBanca e TiPresto, due realtà che, seppur molto diverse tra loro, hanno riscritto le regole del credito al consumo. Ad accomunarle non è solo l’approccio innovatore con cui si rapportano al mondo dei finanziamenti, ma anche la volontà di offrire ai clienti un servizio a misura delle loro esigenze e in grado di superare le aspettative. Ed è proprio questo che ha spinto Fabrizio Riccioni, consulente con mandato per i prodotti ViViBanca, ad attivare il Profilo Premium su TiPresto.it.

Con anni di esperienza nel mondo del credito, Fabrizio Riccioni collabora con Master Finanziamenti, realtà estremamente affermata nel settore e tra i principali agenti di Vivibanca in Italia. Propone prestiti personali, cessione del quinto e altri finanziamenti, operando nel territorio di Viterbo e nelle città vicine anche con consulenze personalizzate a domicilio.

Per la sua attività sfrutta inoltre le potenzialità delle pratiche digitali, rivolgendosi ai clienti dell’intera Penisola. Oggi supportato anche dalle funzionalità avanzate di Tipresto.it, la prima piattaforma creata per dare visibilità online ai consulenti del credito.

La sua esperienza con TiPresto è iniziata con una grande diffidenza. “Mi sono iscritto per curiosità, ma non credevo che avrei ottenuto qualche beneficio. All’inizio ero molto scettico perché temevo di dover inserire nella piattaforma informazioni sui clienti che ho in portafoglio, e quindi rischiare di vedermi sottrarre contatti. Una paura che probabilmente hanno tanti altri operatori del settore, ma che in realtà è del tutto infondata. TiPresto non chiede alcuna informazione sui clienti o contatti già acquisiti, ma anzi fornisce nuove anagrafiche”.

La forza della piattaforma sta nell’approccio collaborativo e proattivo nei confronti dei consulenti del credito, che sono visti non come una risorsa per ottenere nuovi contatti, bensì come professionisti di cui va esaltato il valore. TiPresto segue infatti logiche opposte a quelle adottate dai comparatori di prestiti (e altri siti che puntano a conquistare i clienti attraverso il taglio dei tassi), evidenziando l’importanza di rivolgersi ad operatori qualificati.

Sono stati l’applicazione di questa visione e i risultati positivi ottenuti fin dalle prime settimane a convincere Fabrizio Riccioni sulla validità della proposta. “A qualche giorno dalla registrazione ho ottenuto i primi 5 Lead previsti per l’iscrizione gratuita con profilo base. Dopodiché ho deciso di investire sulla piattaforma attivando il Profilo Premium per sfruttare a pieno le opportunità che offre. Ho contattato l’assistenza di TiPresto, che mi ha fornito un supporto professionale ed efficace, con indicazioni chiare su come attivare il Profilo Premium e come personalizzarlo per ottenere Lead più in linea con la mia offerta”.

Il risultato? “Dopo tre settimane dall’attivazione del Profilo Premium ho già fatto sottoscrivere ai clienti arrivati dalla piattaforma due contratti. Inutile dire che il ritorno sull’investimento è estremamente elevato, con vantaggi concreti che superano le aspettative. Sono contento di essere tra i primi ad aver colto questa occasione”.

