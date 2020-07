Tiscali punta sulla piattaforma Upgrape di Mansutti per servizi insurtech personalizzati

Tiscali entra nel mondo dei servizi insurtech con specifiche polizze assicurative incentrate sulla casa e sulla smart mobility, offrendo coperture sulla mobilità flessibile, integrata, sicura e on demand. Tramite il portale tiscali.it, si potrà infatti scegliere da quale rischio proteggersi, nelle modalità e nei tempi più comodi, in modo perfettamente flessibile.

Per avviare questo nuovo servizio, la società di telecomunicazioni ha scelto Upgrape, piattaforma tailor made, ideata dal broker assicurativo Mansutti, i cui punti di forza risultano essere: poca invasività, molta flessibilità e piena libertà di scelta. Si tratta di un vero e proprio “salotto virtuale” ricco di suggerimenti, percorsi guidati assistiti e animazioni esplicative che permettono di scegliere ogni singola garanzia del proprio pacchetto. L’utente può costruire la propria polizza partendo dal suo mondo personale, in base alle singole e reali necessità, con una formula “insurance-as-a-service”, vale a dire pagandola per il tempo di utilizzo, senza impegno di durata e con una flessibilità ancora inedita nel settore assicurativo.

Attraverso Upgrape, spiega una nota, Tiscali propone polizze assicurative che hanno una durata mensile, con possibilità di interruzione ogni mese, al termine delle necessità. La società ha deciso di avviare il servizio puntando su Smart Mobility, la polizza pensata per chi si muove con mezzi di locomozione a pedali o elettrici, come la bicicletta, il monopattino e i piccoli veicoli elettrici, che permette di scaricare sulla Compagnia le conseguenze di un qualsiasi danno arrecato a terzi. In aggiunta a questa polizza, che va incontro ad esigenze emerse in particolar modo di recente, sono già disponibili coperture relative alla circolazione e all’abitazione e tante altre si aggiungeranno nei prossimi mesi.

Inoltre, Tiscali a breve offrirà un pacchetto Ultra Internet Security Plus arricchito dalla copertura cyber, ingegnerizzata da Mansutti ed offerta tramite l’Affinity Product Innovation di Upgrape, che tutela dai danni informatici includendo: protezione della reputazione in caso di furto/violazione dell’identità digitale; monitoraggio dell’identità digitale sul web e rimozione di eventuale utilizzo fraudolento; copertura delle perdite economiche derivanti dal furto e dall’uso fraudolento della sim card; copertura del costi del riscatto da parte di hacker e protezione degli acquisti online.

“Con l’ingresso di Tiscali, Upgrape si espande anche nel settore Telco – ha dichiarato Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti -. Attraverso la piattaforma, Tiscali ha deciso di arricchire i propri servizi con un’offerta assicurativa mensilizzata e fortemente personalizzata, che guarda alle peculiarità della persona con lo scopo di aiutarla a proteggere ciò che è importante per il suo mondo specifico, in un ambiente on line particolarmente modellato, efficace e piacevole”.

“Tiscali si sta impegnando ad offrire ai propri clienti, tramite il suo portale, un numero sempre maggiore di servizi utili e allo stesso tempo semplici e l’accordo per la piattaforma Upgrape rappresenta un tassello importante in questa strategia – ha aggiunto Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali -. Siamo quindi molto soddisfatti di poterlo fare con un partner qualificato e innovativo come Mansutti”.