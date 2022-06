Affida: al via il tour “Affida-Re”, dedicato alle partnership nell’immobiliare. Da luglio a ottobre formazione con Gian Luigi Sarzano 

Partirà il prossimo 6 luglio a Milano e si concluderà il 20 ottobre a Udine il tour di formazione, battezzato “Affida-Re“, rivolto alle agenzie immobiliari promosso da Affida. L’iniziativa coinvolgerà il coach Gian Luigi Sarzano e si pone l’obiettivo di presentare i servizi e le opportunità offerte dalla società di mediazione creditizia alla rete di aziende partner, in particolare ReStat, nonché le partnership con le partecipate Aggiudicare, Alleare e Vivoqui. Agli agenti immobiliari iscritti e presenti agli eventi verrà inoltre fornito un abbonamento gratuito a Restat per 6 mesi.

“L’idea del tour di formazione nasce dalla volontà di far conoscere le sinergie presenti sul territorio e online, con l’obiettivo di elevare le performance su entrambi i fronti, immobiliare e creditizio. La collaborazione tra i due settori è sempre stata fondamentale, da un lato, per i professionisti, ai quali consente di ampliare il ventaglio di proposte e servizi a disposizione, e, dall’altro, per acquirenti e venditori, per i quali si riducono i tempi delle compravendite. A questo si aggiunge un momento di formazione di livello elevato e di grande utilità per gli agenti immobiliari”, spiega Daniele Galli, responsabile commerciale e del campus di Affida.

Il corso di formazione del coach Gian Luigi Sarzano, specializzato nel comparto immobiliare, sarà dedicato ad “Acquisire con successo” e sarà incentrato sui canali di ricerca tradizionali e innovativi, sulla comunicazione, sulla negoziazione e fornirà elementi di neuromarketing e fornirà strumenti e best practice per perfezionare l’acquisizione.

Durante gli eventi verranno presentate anche le attività delle aziende partecipate da Affida, Vivoqui e Aggiudicare.

“La partnership con Affida è foriera di grandi opportunità e consente alle nostre 3.000 agenzie di poter usufruire, a discrezione del cliente, del servizio finanziario diretto, grazie al fatto che siamo una società iscritta all’Oam indipendente, o consulenziale, mediante l’incontro con i broker di Affida“, precisa Stefano Grassi, presidente di Affida e amministratore di Vivoqui.

“Abbiamo sviluppato un modello che consente di allestire un point dedicato alle aste all’interno di ciascuna agenzia immobiliare partner di Affida, provvedendo noi alla formazione, al marketing, alla fornitura di lead e all’assistenza legale. In occasione degli eventi formativi, avremo modo di illustrarne le caratteristiche ai partecipanti”, aggiunge Luca Sfienti, project manager di Aggiudicare.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

6 luglio, Milano;

13 settembre, Torino;

15 settembre, Firenze;

27 settembre, Bologna;

28 settembre, Bari;

5 ottobre Cagliari;

12 ottobre, Palermo;

20 ottobre, Udine.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione si può contattare l’indirizzo di posta elettronica: daniele.galli@affida.credit