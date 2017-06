Beliving International Properties lancia in Italia i tour degli immobili con la realtà virtuale

di

Visitare un immobile in vendita dall’altra parte del mondo stando comodamente seduti sul divano di casa? Non è più fantascienza, ma realtà, anche se virtuale. Beliving International Properties, società specializzata nella compravendita di proprietà di prestigio e partner internazionale di Savills, è la prima in Italia ad aver introdotto la modalità di tour in realtà virtuale all’interno degli immobili presenti sul proprio sito web.

Un asset rivoluzionario e futuristico messo a disposizione da Beliving, nell’ottica di facilitare l’incontro della clientela nazionale e internazionale con la grande offerta di immobili di pregio del nostro Paese.

Venditori e locatori, usufruendo di questo tool innovativo, hanno la possibilità di avere una notevole ottimizzazione della visibilità della proprietà, accessibile in qualsiasi momento senza mai dover ‘aprire la porta’.

Nello scenario attuale, dunque, la realtà virtuale diventa il vero strumento chiave del property management per raggiungere con maggior successo gli acquirenti interessati ad investire in immobili di prestigio, con una concreta agevolazione dell’iter transattivo.

Un vantaggio competitivo fondamentale è proprio il risparmio di tempo nelle trattative, che si traduce in un significativo accorciamento della ‘filiera’. Attraverso la modalità di open house virtuale, visitare un gran numero di proprietà in poco tempo senza spostarsi dal luogo in cui ci si trova, può condurre in breve alla generazione di offerte d’acquisto da parte di possibili compratori.

