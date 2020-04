UCapital24 presenta Trading Suite, una piattaforma fintech dedicata a broker e banche

UCapital24, primo social network economico finanziario a livello globale, quotato sul mercato Aim Italia, comunica il lancio sul mercato di Trading Suite, una piattaforma fintech dedicata a broker e banche.

Trading Suite raccoglie all’interno di una unica piattaforma digitale, totalmente personalizzabile per i clienti istituzionali, una serie di strumenti utili a valutare gli investimenti: news in costante aggiornamento provenienti dai maggiori provider mondiali, dati sull’andamento dei mercati, analisi macroeconomiche disponibili su tutte le aree monetarie, collegamenti con la piattaforma di trading e un Roboadvisor strutturato con diversi profili di rischio. La white label di UCapital24 comprende inoltre una sezione che mette a disposizione strategie di trading personalizzate, ovvero degli algoritmi di trading chiamati trading system, già configurati e attivabili sulle piattaforme dei broker.

L’obiettivo di UCapital24 è posizionarsi come partner strategico per broker e istituzioni finanziarie fornendo da un lato l’infrastruttura tecnologica, con un prodotto già finito e immediatamente fruibile dai clienti di broker e banche, dall’altro offrendo visibilità dentro la community economico-finanziaria grazie al collegamento diretto sul social network.

Tutti gli utenti di UCapital24 possono infatti accedere alla Trading Suite e a tutti i suoi servizi, pagando la licenza Premium oppure ottenenendola gratuitamente tramite uno dei broker partner di UCapital24.

Con il lancio di Trading Suite, UCapital24, ad oggi, si configura come primo e unico esempio di social network, a livello globale, che integra il mondo fintech con il mondo dei media, consentendo ai propri utenti di usufruire, oltre alle normali funzioni social, di servizi a suppporto delle attività di investimento in borsa e di fruire di contenuti digitali televisivi grazie alla partnership con i principali broadcast economico/finanziari internazionali.

“Ciò che ci ha guidati nell’ideazione e realizzazione della nuova Trading Suite di UCapital24 è stata la volontà di offrire a broker e banche un prodotto altamente innovativo ‘chiavi in mano’ – ha dichiarato Gianmaria Feleppa, fondatore e ad di UCapital24 -. I professionisti del settore e gli istituti di credito potranno offrire ai propri clienti un prodotto inedito sul mercato italiano, una piattaforma integrata, brandizzata e di facile fruizione, già pronta per l’utilizzo e completamente personalizzabile in base alle esigenze del singolo broker o istituto. Essendo la Trading Suite parte dell’offerta fintech del social network, beneficierà di una forte visibilità e contribuirà a creare un luogo di scambio per investitori e professionisti, un punto di incontro tra domanda e offerta del mondo economico-finanziario. Il tutto all’interno di un social network, con la possibilità di sfruttarne le potenzialità comunicative”.