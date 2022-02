Bancassicurazione, al via rebranding UniCredit Allianz Vita e UniCredit Allianz Assicurazioni

Nell’ambito della rinnovata partnership annunciata da UniCredit e Allianz lo scorso 28 gennaio, le due compagnie di bancassurance Creditras Vita e Creditras Assicurazioni vengono rinominate dal 10 febbraio 2022 rispettivamente Unicredit Allianz Vita e Unicredit Allianz Assicurazioni. Un rebranding che rende ancor più evidente il valore della partnership di grande successo nel settore della banca-assicurazione in Italia.

Le compagnie, partecipate al 50% da Allianz S.p.A. e al 50% da UniCredit S.p.A., realizzano soluzioni assicurative di protezione, di investimento e previdenziali per la clientela di Unicredit, distribuite principalmente attraverso la rete Unicredit.

Allianz si posiziona al primo posto tra i marchi assicurativi più forti al mondo nella classifica Global 500 di Brand Finance, società leader nella consulenza strategica sui brand, pubblicata a fine gennaio 2022, con un valore complessivo del marchio, cresciuto del 12%, a quasi 39 miliardi di euro.

UniCredit, che in Italia ha oltre 7 milioni di clienti, considera la partnership con Allianz un esempio di come il gruppo intende razionalizzare le future joint venture massimizzandone i benefici. La banca, che con il nuovo piano strategico investirà 2,8 miliardi di euro in digitalizzazione, grazie a quest’accordo metterà a fattor comune le proprie migliori offerte alla clientela, l’innovazione e l’integrazione tecnologica a beneficio dei propri clienti. Si tratta di una ulteriore conferma dell’impegno di Unicredit nel settore.