Unicredit, siglato accordo con le organizzazioni sindacali per l’assunzione di 550 giovani

Unicredit ha sottoscritto con le parti sindacali un “Piano Giovani” mirato all’assunzione in Italia di circa 550 giovani con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.

Tali assunzioni, informa una nota, saranno realizzate attraverso un positivo turnover generazionale prevalentemente nella aree della rete commerciale che presentano maggiori esigenze operative e di sviluppo.

L’accordo tra la banca e le Organizzazioni Sindacali intende sviluppare competitività, produttività e redditività del Gruppo UniCredit in Italia, grazie a misure che contribuiscano a migliorare le prospettive occupazionali, in un contesto di marcata disoccupazione giovanile. L’inserimento di nuovo personale avverrà in misura di un’assunzione per ogni nuova uscita.

Le uscite saranno realizzate su base volontaria attraverso il ricorso in chiave espansiva al Fondo di Solidarietà del settore, nonché all’incentivazione per le risorse senza diritti pensionistici. Le adesioni alle forme di incentivazione verranno raccolte già nel primo trimestre dell’anno. Il ricorso al Fondo di Solidarietà di settore avverrà alle medesime condizioni già definite con le rappresentanze sindacali dei lavoratori lo scorso 4 febbraio 2017.

Tale opportunità sarà offerta in prima battuta ai lavoratori che maturino i requisiti di legge previsti per il pensionamento entro il primo dicembre 2023 e, a seguire, ai lavoratori che maturino tali requisiti nel periodo compreso tra il primo gennaio e il primo giugno 2024.

I 550 inserimenti di giovani si andranno ad aggiungere alle oltre 1.500 assunzioni già realizzate nel triennio 2014/2016, alle 1.300 ulteriori assunzioni già previste nel triennio 2017/2019, nonché al parziale recupero delle uscite per turnover.

In occasione del confronto che ha condotto all’Accordo sul “Piano Giovani”, Unicredit e le parti sindacali hanno altresì convenuto il riconoscimento di un Premio Aziendale di Produttività di 1.150 euro in conto welfare o 800 euro per i lavoratori che opteranno per l’erogazione in contanti. Le parti hanno definito tempi certi per il completamento della riforma complessiva del Welfare aziendale. Inoltre è stato stabilito un percorso condiviso per l’adozi ne a livello nazionale dei principi enunciati dalla Dichiarazione Congiunta del Comitato Aziendale Europeo sulla Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al fine di introdurre nuovi strumenti volti al miglioramento del work life balance dei dipendenti. Azienda e sindacati hanno infine condiviso ulteriori impegni sulla formazione, con particolare riferimento ai processi di riqualificazione professionale, nonché sul tema delle politiche commerciali.

