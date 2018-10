Unicredit aderisce al Mese dell’Educazione Finanziaria

di

A partire da oggi e fino al 31 ottobre 2018 Unicredit parteciperà attivamente alla prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, iniziativa promossa dal Comitato per l’educazione finanziaria, presentata oggi congiuntamente con Banca d’Italia e illustrata sul sito web www.quellocheconta.org.

Unicredit, da diversi anni impegnata nell’alfabetizzazione finanziaria in Italia, metterà in campo una serie di iniziative e corsi durante questo mese, in particolare:

• in ognuna delle 20 regioni italiane saranno organizzati corsi di educazione finanziaria di In-Formati, il programma di alfabetizzazione sui principali temi di banca e finanza rivolto a giovani, famiglie, micro e piccole imprese italiane, organizzazioni del non-profit. A questo link è consultabile l’elenco dei corsi, regione per regione: https://education.unicredit.it/it.html

• il 30 ottobre, in oltre 100 città italiane, clienti e non clienti della banca potranno assistere alla sesta lezione di #Save4You, percorso di formazione sui temi del risparmio e degli investimenti. La lezione di ottobre sarà interamente dedicata alla pianificazione finanziaria e non mancheranno i consueti approfondimenti di economia comportamentale

• sul canale YouTube della banca saranno rese disponibili le precedenti video lezioni del programma #Save4You

• infine, una specifica brochure realizzate in collaborazione con le associazioni dei consumatori per informare correttamente sui temi del risparmio e dell’investimento consapevole sarà messa a disposizione di chi entrerà in tutte le agenzie.

L’adesione di Unicredit, spiega una nota, si inserisce in un ampio e diversificato impegno della banca che offre percorsi strutturati di educazione finanziaria dal 2011, con particolare attenzione ai soggetti con più bassa literacy finanziaria.

Tutto ciò in un contesto, quello italiano, in cui, secondo una ricerca di Banca d’Italia, 2017, il livello di competenza finanziaria medio è di 3.5 punti su una scala di 7, ben sotto della media dei Paesi del G20, che è pari a 4.3/7.

Un’ulteriore iniziativa Unicredit che mira a innalzare la financial literacy dei più giovani è “Start up your life”, programma innovativo di Alternanza Scuola Lavoro offerto agli studenti delle scuole superiori che in tre anni coinvolgerà oltre 45.000 studenti di 280 scuole italiane. “Start up your life” rientra in un protocollo d’intesa firmato dalla banca con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca”.

Unicredit aderisce al Mese dell’Educazione Finanziaria ultima modifica: da