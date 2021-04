Unicredit: moratoria fino a 12 mesi sui prestiti per microimprese, pmi e aziende corporate

In aggiunta alle iniziative già in essere per sostenere l’economia italiana, Unicredit ha deciso di lanciare una nuova misura dedicata a micro, piccole e medie imprese e imprese corporate che prevede, previa valutazione della banca stessa, una nuova moratoria fino a 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti in essere, con esclusione di quelli assistiti da una garanzia diretta pubblica o rilasciata da Sace.



Il pacchetto, spiega una nota, è disponibile sia per aziende che abbiano già beneficiato della precedente moratoria sia per società che volessero attivarla per la prima volta, sarà accessibile dal primo aprile fino al 31 agosto, presentando domanda presso la banca.



“Come banca abbiamo lanciato, già a marzo dello scorso anno, ‘Unicredit per l’Italia’, un pacchetto di misure per supportare le aziende e i territori colpiti dalla pandemia. Oggi con queste nuove moratorie, offriamo la possibilità alle imprese di programmare meglio la ripartenza aiutandole a superare l’attuale fase di incertezza – hanno dichiarato Andrea Casini e Remo Taricani, co-ceo commercial banking Italy di Unicredit -.Grazie a Unicredit per l’Italia fin dall’inizio della pandemia UniCredit si è messa al tavolo con le istituzioni e l’Abi, dando il proprio apporto di esperienza e supportando le misure governative. Le richieste di moratoria approvate, secondo gli ultimi dati disponibili, sono state oltre 219mila per un debito residuo sottostante complessivo 23 miliardi di euro”.