Unicredit, siglato accordo con Bei per linee di finanziamento alle imprese per un valore di 850 milioni

Il Gruppo Unicredit ha firmato un accordo con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per l’apertura di tre nuove linee di finanziamento destinate alle imprese italiane dei settori produttivi e dei servizi, per un ammontare complessivo di 850 milioni di euro.

Unitamente a questi importi, spiega una nota, Unicredit e Unicredit Leasing si impegnano a erogare altrettanti fondi a medio termine, sempre destinati a pmi e mid-cap, portando a un miliardo e 700 milioni di euro le risorse messe a disposizione del sistema produttivo italiano grazie all’accordo odierno.

Le tre linee di finanziamento concordate con Bei sono così articolate:

• 500 milioni di euro sono destinati alle imprese con un organico fino a 250 dipendenti per finanziare investimenti in beni materiali e immateriali e in capitale circolante. I progetti finanziabili non potranno superare l’importo di 25 milioni di euro, con la possibilità per le imprese di accedere anche alla garanzia del Fondo Centrale.

• 300 milioni di euro sono destinati alle imprese fino a 3.000 dipendenti (mid-cap) per realizzare investimenti materiali e immateriali e finanziare capitale circolante. In questo caso gli investimenti finanziati non potranno superare i 50 milioni di euro.

• 50 milioni di euro sono infine destinati da Unicredit a investimenti promossi da imprese pmi e mid-cap e finalizzati alla prevenzione e alla ricostruzione di infrastrutture industriali, turistiche e agricole situate nelle Regioni colpite da disastri naturali.

L’accordo siglato testimonia l’impegno congiunto del Gruppo Unicredit e della Banca europea per gli investimenti per il sostegno dell’economia italiana. Viene altresì confermata la capacità di Unicredit di mettere efficacemente a beneficio delle imprese i fondi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti, pari a circa un miliardo di euro nel 2016 e quasi 1,1 miliardi di euro in questa prima metà del 2017. Nello scorso febbraio Unicredit aveva infatti firmato con la Bei una linea di finanziamento di 230 milioni di euro, denominata Unicredit Sme and Midcap finance initiative, destinata alla sottoscrizione di operazioni di mini bond emessi dalle imprese italiane.

