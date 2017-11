Uniposte apre nuova filiale all’interno del Trieste Airport

di

È stata inaugurata venerdì scorso la nuova filiale di Uniposte all’interno del Trieste Airport. Con questa apertura la società di servizi punta a coinvolgere i viaggiatori dei diversi vettori della piattaforma intermodale, ormai di prossima apertura, e i residenti delle aree limitrofe allo scalo.

L’azienda ha in programma la creazione di una serie di pacchetti turistici legati al territorio integrati con servizi di spedizione di prodotti enogastronomici, con raccolta della merce direttamente sul posto. “L’apertura di una filiale Uniposte nel Trieste Airport rappresenta un importante passo di un programma che consente di guardare verso ulteriori opportunità di sviluppo – ha dichiarato Francesco Paduano, presidente del gruppo Uniposte -. Il posizionamento di questa filiale consentirà di offrire servizi innovativi ed esclusivi, più funzionali alle esigenze della clientela all’interno di un contesto strategico quale è il Trieste Airport. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo progetto. Siamo lieti di essere parte attiva in questa iniziativa di grande qualità professionale realizzata in un terminal che si candida ad essere uno scalo aereoportuale di rilievo internazionale”.

“La decisione del gruppo Uniposte di investire in una filiale all’interno del Trieste Airport è per noi un’ulteriore conferma sulle prospettive di sviluppo e sulle potenzialità del nostro aeroporto, prossimamente centro innovativo del sistema intermodale del trasporto regionale. Ringraziamo il presidente Paduano e tutto lo staff dell’azienda e auguriamo a loro i migliori successi”, ha dichiarato Marco Consalvo, direttore generale del Trieste Airport.

