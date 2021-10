Unirec: il 26/10 a Roma presentazione XI Rapporto annuale e tavola rotonda sul credito

Sollecitare un confronto tra gli operatori del credito e le istituzioni e cogliere le istanze di un comparto centrale per l’economia italiana. Sono i principali obiettivo dell’incontro organizzato per martedì 26 ottobre a Roma dall’Unirec, associazione di Confindustria Sit che rappresenta oltre il 70% delle aziende e servicer della gestione del credito.

L’appuntamento si terrà all’Auditorium Antonianum di Roma, in viale Manzoni 1, dalle 9:30 alle 13. E sarà l’occasione per presentare l’XI Rapporto annuale dell’associazione, che scatta una fotografia delle principali tendenze del mercato. A illustrare i dati saranno Carlo Giordano, vicepresidente Unirec, e Manuela Geranio, professoressa associata di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Bergamo, che fornirà anche un aggiornamento sull’impatto del covid-19 sul settore del recupero crediti. Interverrà anche Serena Sollecito, direttore generale Ifis Npl Servicing.

Il fitto programma si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali di Carlo Berardelli, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Claus Spedtsberg, presidente Fenca (Federation of European National Collection Associations).

Seguirà un’intervista a Luigi Marattin, presidente Commissione Finanza Camera dei Deputati e a Marco Di Maio, Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati.

Alle 10:45 sarà presentata la ricerca condotta da The European House – Ambrosetti dal titolo “Il ruolo del settore della tutela del credito per l’inclusione finanziaria in Italia” da parte di Lorenzo Tavazzi.

Il dibattito proseguirà nell’ambito della Tavola Rotonda sull’Inclusione Finanziaria a cui parteciperà Magda Bianco, capo del dipartimento Tutela della clientela ed Educazione finanziaria di Banca d’Italia, Roberto Borrelli head of program&project management di Intrum Italy, Michela De Marchi, segretario generale Unirec, Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin e Clemente Reale, country manager di Hoist Finance.

La chiusura dei lavori sarà affidata a Francesco Vovk, presidente dell’Unirec.