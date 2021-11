Utp, accordo Prelios – Clessidra Factoring per finanziamenti a imprese in difficoltà

Il gruppo Prelios e Clessidra Factoring, intermediario finanziario specializzato nel factoring e, più in generale, nel sostegno finanziario a imprese in fase di difficoltà e risanamento, hanno stretto un accordo per supportare aziende in situazione di tensione finanziaria classificate utp (unlikely to pay) dal sistema bancario.

L’accordo commerciale si inserisce nel contesto delle attività che il gruppo Prelios svolge nel servicing dei crediti unlikely to pay, di cui è first mover in Italia, con l’obiettivo di massimizzare il rientro in bonis delle società e delle imprese creditrici. Clessidra Factoring, grazie a un portafoglio prodotti diversificato che copre tutte le forme tecniche del factoring, collaborerà con Prelios fornendo i propri servizi di gestione, garanzia e smobilizzo del capitale circolante e contribuendo a fornire nuove risorse finanziarie alle aziende in difficoltà al fine di favorirne il risanamento. L’accordo siglato tra Clessidra Factoring e il gruppo Prelios concorre allo sviluppo di un sistema per sostenere le imprese, garantendo liquidità alle filiere produttive.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Prelios, che ha l’obiettivo di offrire i nostri servizi di factoring a imprese che presentano delle situazioni di tensione finanziaria in un momento di ripresa economica del Paese, per consentire loro il superamento del momento di difficoltà, favorirne lo sviluppo e garantire il mantenimento dei posti di lavoro”, ha commentato Gabriele Piccini, amministratore delegato di Clessidra Factoring.

“Prelios prosegue la propria strategia di creazione di un ecosistema di business partners che, assieme a professionisti della divisione utp del gruppo, possa sfruttare tutte le leve per la risoluzione della crisi d’impresa – ha affermato Stefano Focaccia, managing director utp di Prelios –. Lo smobilizzo del circolante attraverso il factoring è una di queste leve e l’accordo con Clessidra Factoring ne rafforza ulteriormente la possibilità di utilizzo all’interno dei portafogli utp a oggi in nostra gestione”.