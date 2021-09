Veronica Mura, partnership manager Money360: “Vi presento Hybrid, il percorso di formazione per i nuovi professionisti della mediazione creditizia”

Lunedì 4 ottobre partirà a Cagliari la seconda edizione di Hybrid, l’innovativo progetto di formazione di Money360 dedicato alle nuove leve di professionisti del credito. L’iniziativa è stata lanciata lo scorso giugno a Milano dalla società controllata dal gruppo MutuiOnline e ha l’obiettivo di fornire le nozioni teoriche sul mondo dei finanziamenti e le basi pratiche della vendita ai giovani che desiderano affacciarsi alla mediazione creditizia e, se in linea con le loro inclinazioni, iscriversi all’Oam (Organismo degli Agenti e Mediatori).

Ne parliamo con Veronica Mura, partnership manager di Money360, Gruppo MutuiOnline, per scoprire come è nata e come proseguirà l’iniziativa che punta sulle nuove generazioni.

Si tratta di un programma che va senza dubbio nella direzione della professionalizzazione degli iscritti all’Oam. Com’è nata l’idea?

Eravamo alla ricerca di un percorso che ci permettesse di espandere, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, la nostra rete. Abbiamo perciò pensato di avviare un progetto pilota che si discostasse dal classico processo di reclutamento, ormai affermato nel comparto. È nata così l’idea di Hybrid. Un’idea destinata a evolversi nel tempo, seguendo i risultati che osserveremo nei prossimi mesi. Il progetto unisce l’esperienza del Gruppo Mol su internet, il know-how accumulato in oltre 20 anni sul mercato mutui e la professionalità della rete sul territorio. Con il tempo scopriremo se la nostra intuizione porterà i suoi frutti.

Quali obiettivi vi siete posti dal punto di vista formativo?

Vogliamo creare nuove figure professionali, che rappresentino una via di mezzo tra i consulenti online e i collaboratori attivi sul territorio. Le nuove leve avranno le nozioni di base sia per gestire a distanza i clienti sia per seguire fisicamente coloro che desiderano essere accompagnati per tutto l’iter di una pratica di mutuo, dal preventivo alla stipula davanti al notaio. Oltre alle lezioni in classe, per loro è previsto un periodo di affiancamento con i consulenti di MutuiOnline e con gli agenti della rete di Money360, con l’obiettivo di sfruttare appieno tutte le sinergie disponibili.

Avendo avuto la possibilità di visionare in anteprima i moduli formativi, bisogna ammettere che il programma delle lezioni è ricco e impegnativo…

In linea con i risultati che vogliamo raggiungere, abbiamo scelto un piano formativo di alto profilo. Trattandosi di neofiti il programma deve necessariamente includere i rudimenti del credito, e cioè le nozioni di base su mutui, prestiti e cessione del quinto, come anche sulle assicurazioni. Deve inoltre soffermarsi sul funzionamento di un sistema di backoffice, sul riconoscimento e sulla firma tradizionale e digitale, sull’antiriciclaggio nonché ricomprendere il corso Ivass. Un impegno importante per i partecipanti, che per questo motivo abbiamo selezionato e selezioneremo accuratamente.

Quali sono le prossime tappe di Hybrid?

Il corso in partenza il 4 ottobre a Cagliari terminerà il 3 dicembre. L’obiettivo è quello di mettere i partecipanti nelle condizioni di lavorare nell’area nella quale hanno seguito l’iter formativo, e cioè Milano, dove abbiamo già formato e inserito nel nostro staff 5 giovani, e Cagliari, dove ne formeremo altri 6. Se otterremo i risultati sperati, estenderemo poi l’iniziativa a Roma e successivamente alle principali città italiane.

E i prossimi traguardi di Money360?

Stiamo lavorando per estendere i nostri accordi (attualmente oltre 20) con gli istituti bancari e le compagnie assicurative, per garantire un ventaglio sempre più ampio di prodotti ai nostri clienti e alla nostra rete, compresi i nuovi agenti Hybrid.