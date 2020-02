Victor Insurance Italia, Michele Lanni nuovo business development leader

Continua il percorso di crescita della squadra di Victor Insurance Italia. L’agenzia, parte della più grande realtà globale di managing general underwriting, annuncia l’arrivo di Michele Lanni come nuovo business development leader.

“È un momento di grande crescita per Victor in Italia e dobbiamo lavorare in squadra per esprimere a pieno le potenzialità del brand e il suo valore globale: l’inserimento di Michele nel nostro team punta proprio in questa direzione”, commenta Tony Cabot, country leader di Victor Insurance Italia.

“Sono particolarmente orgoglioso di questo incarico perché mi unisco ad un team che fa dell’innovazione delle soluzioni il suo focus principale, un presupposto fondamentale per approcciare al meglio una professione in continuo cambiamento e che ha moltissimi margini di miglioramento nella cultura assicurativa del nostro paese. Semplificare le soluzioni ritrovando una maggiore umanità nelle relazioni di business: si parte da qui per arrivare lontano”, aggiunge Michele Lanni.

Dopo un percorso universitario di successo in business administration e management, Lanni ha sviluppato un’esperienza decennale nel settore assicurativo prima come broker, poi come underwriter presso i Lloyd’s di Londra. Nel suo precedente incarico, era infatti underwriter in Qbe, dove si occupava di sottoscrizioni internazionali e gestiva un importante portafoglio di business italiano. Durante questa esperienza ha ricoperto il ruolo di membro del distribution management board, collaborando alla strategia di business implementation in Europa.

Lanni, che parla correntemente italiano, inglese e spagnolo, nel 2016 è stato nominato nel Top 50 del Qbe global recognition program.