Viky Manaila è il nuovo presidente del Cloud Signature Consortium

Ieri il Board del Cloud Signature Consortium ha all’unanimità eletto Viky Manaila come nuovo Presidente. Viky è Director of Trust Services di Intesi Group ed è una nota esperta internazionale nell’ambito delle firme elettroniche, delle identità digitali e più in generale dei processi legati alla Digital Transformation.

“Viky è una donna molto intelligente e in gamba che rappresenta Intesi Group su diversi tavoli internazionali per la definizione di standard e normative che governano la Digital Transformation a livello globale” – afferma Paolo Sironi – CEO e Presidente di Intesi Group – “Tutto il team Intesi Group è molto orgoglioso che il Consorzio abbia scelto Viky per guidare il futuro di questa organizzazione”.

Il Cloud Signature Consortium è un’organizzazione internazionale di aziende, pubbliche amministrazioni ed enti universitari che si sono consorziati per indirizzare e definire la standardizzazione delle firme digitali in cloud mantenendo i principi di sicurezza e conformità normativa. Intesi Group, con Adobe, è uno dei soci fondatori e contribuisce attivamente ai lavori dei comitati Tecnici e Marketing.

“È un grande onore per me continuare la missione del Cloud Signature Consortium in qualità di Presidente” – dichiara Viky Manaila – “Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza di firma digitale semplice e sicura a livello globale, su qualsiasi device e per qualsiasi organizzazione. Con l’aiuto della nostra brillante comunità, raggiungeremo obiettivi sempre più sfidanti. Un ringraziamento speciale va ad Andrea Valle, che con passione ha guidato il CSC sin dalla sua nascita e che è sempre stato per me fonte di grande ispirazione“.