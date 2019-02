Visa e Planeta Informatica pionieri di nuove tecnologie per velocità, sicurezza e convenienza dei pagamenti contactless

di

Visa e Planeta Informatica annunciano il lancio di una nuova tecnologia che consente agli operatori di trasporto pubblico di tutto il mondo di implementare pagamenti contactless più veloci e più facili che mai a un costo molto inferiore.

Il Visa Secure Access Module (Sam) permette agli operatori del trasporto pubblico di offrire agli utenti la possibilità di pagare con una carta contactless, un telefono o un dispositivo wearable, senza le spese e i requisiti tecnici per sostituire i tornelli o l’hardware del terminale.

I pagamenti contactless stanno dando forma al futuro dei trasporti di massa nelle principali città del mondo, aiutando i passeggeri a risparmiare tempo prezioso ed eliminando la necessità di fare la fila per comprare o ricaricare un biglietto. Per gli operatori dei transporti che hanno recentemente investito nei tornelli e nei lettori dei terminali, Visa Sam può essere una soluzione economica per offrire i vantaggi di un’esperienza contactless, tra cui il miglioramento dell’esperienza del cliente, l’aumento della velocità e la riduzione dei costi di biglietteria. Anziché installare nuovi tornelli o hardware, gli operatori di trasporto possono installare Visa Sam, basato sulla tecnologia contactless Emv® sicura, direttamente nei sistemi esistenti, riducendo significativamente i costi e i tempi di implementazione.

Visa Sam è la prima tecnologia del suo genere per il settore del trasporto pubblico, disponibile per tutti i partner tecnologici Visa Ready, semplice da incorporare nelle loro offerte delle società specializzate in hardware e software per i trasporti.

“Si tratta di uno sviluppo trasformativo per gli operatori del trasporto pubblico che desiderano migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti e ridurre i costi operativi eliminando la necessità di biglietti o di ricariche tariffarie – ha dichiarato Nick Mackie, global head of urban mobility, per Visa -. Attraverso il nostro lavoro con Planeta Informatica, abbiamo aperto la strada a un modo per accelerare il passaggio al trasporto contactless scalabile e altamente sicuro, generando al contempo risparmi di tempo e costi per gli operatori di transito ed eliminando l’ostacolo di dover sostituire migliaia di lettori di transito nel sistema di trasporto”.

“La nuova tecnologia Visa Sam combina 15 anni di esperienza nel trasporto pubblico con il framework Mtt (Mass Transit Transaction), una struttura di pagamento all’avanguardia rilasciata da Visa nel 2017. Abbiamo lavorato diligentemente con Visa per creare la migliore soluzione tecnologica per aggiungere l’accettazione contactless Emv su qualsiasi sistema di pagamento a circuito chiuso esistente senza necessariamente sostituire l’intera infrastruttura di ticketing elettronico”, ha dichiarato Artur Costa, ceo di Planeta Informática.

In uno studio globale commissionato da Visa, “Il futuro dei trasporti: mobilità nell’epoca della megalopoli”, la società ha rilevato che la complessità dei pagamenti è spesso una nota dolente per i pendolari nel trasporto di massa oggi, quindi soluzioni come il transito contactless per rendere i pagamenti più facili potrebbe essere fondamentale per far crescere i numeri del trasporto pubblico e la soddisfazione degli utenti in futuro. I pendolari hanno riferito che l’uso medio del trasporto di massa aumenterebbe del 27% se fosse più facile pagare, con il 47% che afferma che procurarsi biglietti diversi per le diverse modalità di viaggio è un problema.

Il lancio di Visa Sam si basa sull’esperienza dell’azienda nell’aiutare gli operatori del settore Transit di tutto il mondo a trovare il modo migliore e più conveniente per far fronte alle crescenti pressioni sulle loro infrastrutture esistenti, investendo anche in tecnologie che serviranno loro in futuro. Solo nell’ultimo anno, la società ha contribuito a lanciare soluzioni di trasporto contactless in 20 città in 12 Paesi, con oltre 150 progetti attualmente in corso.

Visa e Planeta Informatica hanno stretto una partnership con Ingenico Group per implementare Visa Sam nel lancio del transito contactless con Metro Rio a fine aprile.

“Ingenico dà il benvenuto al lancio da parte di Planeta e Visa del nuovo modulo Visa Secure Access, sui terminali contactless Ingenico esistenti. Questo illustra la varietà di soluzioni per andare incontro alle esigenze di pagamento degli operatori di transito, che vanno dai moduli di pagamento a soluzioni più complete che includono gateway dedicati e incremento delle funzionalità – ha affermato Venceslas Cartier, responsabile dei trasporti di Enterprise Retail presso il gruppo Ingenico -. Non vediamo l’ora di collaborare in maniera continuativa con Planeta e Visa, il che comporterà anche la fornitura dei nostri terminali di pagamento open di ultima generazione, per continuare a migliorare i viaggi dei consumatori”.

