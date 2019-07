Visa: a Firenze da oggi pagamento contactless sul bus

A Firenze da oggi si può pagare il biglietto direttamente sull’autobus con carte di debito, credito, prepagate o dispositivi contactless su tutta la flotta di Ataf (355 mezzi), oltre che sui servizi Busitalia (gruppo FS Italiane), a vocazione turistica Volainbus (link diretto Firenze↔aeroporto A. Vespucci di Firenze) e The Mall (link diretto Firenze↔outlet The Mall). Firenze è la prima città in Italia a implementare la tecnologia contactless su tutti gli autobus (Ataf) e si unisce nell’introduzione dei viaggi contactless ad altre grandi città in tutto il mondo, tra cui New York, Rio de Janeiro e Singapore.

Da oggi, è sufficiente per i passeggeri avvicinare la propria carta di pagamento o device al validatore di bordo, un’alternativa di maggiore flessibilità e libertà che si aggiunge ai tradizionali metodi di acquisto.

“Chiave del successo economico di una città così come di uno stile di vita sereno per chi vi abita, è un sistema di trasporto che muova le persone in modo rapido e facile, ogni giorno – sottolinea Andrea Fiorentino, head of product & solutions Southern Europe di Visa -. Lavorando con il trasporto pubblico a Firenze, Visa ha aiutato a implementare un sistema contactless che offre ai passeggeri un modo più semplice di viaggiare senza le frustrazioni legate all’acquisto del biglietto fisico. Ora Firenze si è messa al pari delle città globali più lungimiranti quando si tratta di garantire a residenti e visitatori una navigazione facile della città”.

Ovunque nel mondo, le grandi città stanno facendo del loro meglio per pianificare le nuove esigenze del trasporto pubblico. In Italia, le amministrazioni comunali stanno investendo in grandi progetti infrastrutturali di lungo termine come estensioni delle linee della metropolitana e autobus più efficienti, così come in piccoli progetti incrementali, quali il semplificare i pagamenti e il fornire informazioni in tempo reale, che hanno il potenziale di creare miglioramenti significativi sul breve termine riducendo i punti dolenti che i consumatori sperimentano ogni giorno. Secondo il Visa Global Study “The future of Transportation”, condotto in collaborazione con Stanford University, se fosse più facile pagare per il trasporto pubblico, l’uso medio aumenterebbe del 27%.

L’utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico può intimidire, specialmente in luoghi sconosciuti o in città con reti grandi e complesse, ma la tecnologia rende più semplice e conveniente l’esperienza di viaggio. Visa Global Study sottolinea che le opzioni di pagamento complesse fungono da barriera nei viaggi e sono causa di molti reclami – e che l’utilizzo del trasporto pubblico potrebbe aumentare di un quarto (27%) se i pagamenti fossero più facili.

Secondo l’analisi, inoltre, il 47% degli intervistati afferma che la necessità di biglietti diversi per le diverse modalità di viaggio è un problema, il 44% ha dichiarato che non sapere quanto pagare è un problema e il 41% ha dichiarato che i servizi cash only sono una noia. Secondo gli intervistati, queste frustrazioni li rendono meno propensi a utilizzare i trasporti pubblici e più probabilmente a guidare le proprie auto.