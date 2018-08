Visa investe in Behalf per supportare il finanziamento delle piccole imprese

di

Visa ha annunciato un nuovo investimento nella start-up israeliana, Behalf, per sostenere la crescita delle piccole imprese attraverso un accesso facilitato a capitali e finanziamenti. Behalf fornisce soluzioni per il capitale circolante delle piccole imprese e offre finanziamenti flessibili per gli acquisti aziendali.

Nell’ambito dell’investimento in Behalf, Visa offrirà alle piccole imprese clienti di Behalf una Visa Virtual Card tokenizzata, una soluzione di pagamento basata sul credito che offre alle aziende un finanziamento istantaneo per gli acquisti aziendali. La Carta Virtuale sarà inizialmente offerta negli Stati Uniti, con un piano di espansione verso altri mercati nei prossimi mesi.

La partnership fa parte della strategia globale della società volta a estendere i suoi prodotti e le sue capacità alle piccole imprese attraverso la collaborazione con start-up e fintech che aiutino a ridefinire e migliorare l’esperienza dei pagamenti. Fa parte dell’impegno della società investire fino a $ 100 milioni in fintech europee, come annunciato dal ceo di Visa Europa, Charlotte Hogg, alla conferenza Money 20/20 ad Amsterdam.

“Behalf ha dimostrato commitment nell’ampliare il potere d’acquisto delle piccole imprese utilizzando i pagamenti digitali per offrire un’esperienza più rapida, più conveniente e sicura per le piccole imprese – ha affermato David Simon, responsabile globale delle piccole e medie imprese di Visa -. Questa partnership è un’altra importante testimonianza di come Visa collabora con le società fintech per contribuire a migliorare le esperienze digitali e portare nuove soluzioni sul mercato per superare le sfide comuni delle piccole imprese”.

“La piattaforma Behalf offre finanziamenti per acquisti a prezzi accessibili e on-demand. La nostra rete di commercianti B2B può implementare Behalf nel proprio flusso eCommerce, ricevere immediatamente i pagamenti e offrire ai propri clienti al momento del pagamento, maggiore potere d’acquisto e opzioni di pagamento flessibili – ha affermato Benjy Feinberg, chief executive officer di Behalf -. Siamo orgogliosi di collaborare con Visa per rendere più facili gli acquisti. Sono entusiasta delle opportunità che ci attendono.”.

“Le piccole imprese sono la linfa vitale dell’economia globale e la nostra società si impegna ad abilitare nuove esperienze di pagamento per questi importanti clienti – ha aggiunto Shahar Friedman, general manager di Visa in Israel -. Questa partnership è il risultato della stretta collaborazione tra Visa Innovation Studio di Tel Aviv e il dinamico ecosistema start-up israeliano al fine di portare la potenza della rete globale VisaNet a promettenti giovani imprese come Behalf, in Israele”.

