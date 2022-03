Vitesicure: completato il round seed di finanziamento avviato a settembre

Si è concluso il 22 febbraio scorso il round seed di finanziamento di Vitesicure, insurtech italiana attiva nel settore delle polizze vita. Lo ha annunciato ieri la società, precisando che l’operazione, avviata lo scorso settembre, ha un valore totale di 1.175.000 euro e ha consentito l’ingresso di un gruppo di business angel, oltre alla partecipazione di Reale Mutua, Rgax e Alessandro Fracassi. In questa occasione, “Reale Mutua, Digital Magics e altri soci hanno rinnovato la loro fiducia nel gruppo decidendo di fare follow-up”, spiega un comunicato stampa.

“Siamo orgogliosi dell’ingresso di nuovi soci, business angel di provata esperienza, pronti a supportarci per accelerare ulteriormente la nostra crescita, e della rinnovata fiducia dei soci che hanno deciso di fare follow up – ha commentato Eleonora Del Vento, founder e ceo di Vitesicure -. Siamo anche felici di avere con l’ingresso dei nuovi soci tre donne professioniste e imprenditrici che, con gli altri, hanno riconosciuto ed apprezzato il lavoro fin qui svolto e soprattutto condiviso gli ambiziosi piani di sviluppo”.

Il capitale raccolto è destinato agli ulteriori sviluppi tecnologici per potenziare la piattaforma proprietaria di open api su cui si basa non solo la proposizione di Vitesicure ma tutta la catena del valore, oltre allo sviluppo e al lancio di nuovi prodotti e all’inserimento di nuovi talenti nell’area it e marketing.

“La strada che abbiamo tracciato è ancora pionieristica nel mercato assicurativo e il credito accordato a Vitesicure è indice che stiamo percorrendo la giusta rotta per portare l’assicurazione vita ad essere sempre più conosciuta, accessibile, sostenibile”, ha concluso il founder e cmo Alessandro Turra.