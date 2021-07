ViteSicure rilancia il progetto “Polizza Sospesa” e manda online il nuovo sito

Sarà online il 7 luglio il nuovo sito di ViteSicure, www.vitesicure.it. La nuova piattaforma, spiega una nota, è pensata per essere ancora più completa, semplice ed intuitiva per l’utente che, in modalità totalmente self-service, potrà perfezionare l’acquisto della propria polizza vita in pochi minuti.



L’acquisto on demand del prodotto assicurativo è un’esperienza che la società, fra le principali insurtech a livello europeo, propone da sempre. Si è voluta privilegiare una comunicazione tecnologicamente avanzata, immediata ma completa che, a fianco dei tool fondamentali della proposta online unisce elementi innovativi e di grande successo come il calcolatore della protezione, uno strumento di intelligenza artificiale che ha la finalità di aiutare i clienti a identificare la polizza vita più adatta alle proprie esigenze, in termini di copertura e durata.



Nell’88% dei casi infatti il cliente dichiara di non avere idea del capitale e della durata necessari per proteggere chi ama ed è per questo che diventa essenziale anche l’aspettoconsulenziale che, nel caso di ViteSicure, si propone, oltre che attraverso strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tramite live chat, whatsapp o teleconsulenza, prenotabile con uno dei consulenti senior della società.

Per Eleonora Del Vento, fondatrice e ceo di ViteSicure: “Nell’ambito delle polizze vita è necessario un ulteriore passo avanti per fare cultura assicurativa e dare al cliente quelle informazioni e quella consulenza che gli permettono di fare una scelta consapevole. Per chi opera online, come noi, diventa imprescindibile unire la tecnologia dell’intelligenza artificiale con l’human touch digitale, affinché tutti trovino la strada più semplice per raggiungere il proprio obiettivo: proteggere sé stessi e chi amano nei casi imprevedibili e gravi della vita”.

Una tutela che si arricchisce, sempre con la consueta formula online e la mensilizzazione del premio, della polizza per l’invalidità totale e permanente da infortunio e malattia”.

Con il lancio del nuovo sito, ViteSicure rinnova l’impegno che già la vede protagonista nel sociale con la “Polizza Sospesa”. Il progetto prevede che la Società devolva parte del suo profitto per pagare il premio a consumatori che, pur desiderando tutelare i propri cari, non riescono a sostenere l’onere di una polizza vita. Ogni mese ViteSicure selezionerà 4 profili e i clienti potranno scegliere quali casi sostenere grazie al margine generato dal loro acquisto.