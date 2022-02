Vittoria Assicurazioni: raccolta rami danni +3,5% nel 2021

Vittoria Assicurazioni ha chiuso il 2021 con una raccolta premi rami danni pari a 1,26 miliardi, registrando una crescita del 3,5% rispetto al 2020, quando si era attestata a 1,22 miliardi. Lo ha annunciato ieri la compagnia, a seguito della riunione del consiglio di amministrazione, che ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

“Questo esercizio rappresenta un anno speciale: il 21 settembre 2021 Vittoria Assicurazioni ha celebrato il centenario della sua fondazione; un traguardo importante, frutto del lavoro svolto in questi anni con le persone che hanno contribuito ai grandi risultati del gruppo, in un presente tecnologicamente innovativo e un futuro sempre più sostenibile – si legge nel comunicato stampa della società -. Il 2021 è anche l’anno che vede Vittoria Assicurazioni conquistare il premio come eccellenza italiana delle imprese assicuratrici e registrare un incremento del 3,5% del volume dei premi nei rami danni, pari a 1.263,5 milioni di euro (1.221,4 milioni al 31 dicembre 2020) e del 47,1% nella raccolta dei rami vita, pari a 327,3 milioni di euro (222,5 milioni al 31 dicembre 2020)”.

I risultati di Vittoria Assicurazioni in sintesi