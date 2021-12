Vittoria Assicurazioni entra nel capitale sociale di Propensione.it

Vittoria Assicurazioni Spa entrerà nel capitale sociale di Propensione Spa con una quota iniziale dell’11,32%, estendibile al 19,5% entro il 2023. Lo ha annunciato oggi la digital company attiva nella consulenza e distribuzione online di prodotti di previdenza integrativa e di protezione dell’individuo.

Grazie all’accordo siglato, la storica compagnia assicurativa entra come nuovo socio nella compagine societaria della digital company, mentre Propensione.it, che nell’operazione è stata assistita da Studio Rock, potrà ampliare la gamma dei prodotti previdenziali con un fondo pensione di Vittoria Assicurazioni. Questo fondo verrà affiancato da una serie di prodotti assicurativi incentrati sulla tutela della persona a 360°, come la polizza tcm (temporanea caso morte), la ltc (long term care) e le coperture di invalidità, garantendo il raggiungimento degli obiettivi qualunque siano gli eventi che si possano verificare nell’arco della vita; inoltre, le due società valuteranno le opportunità offerte dalla nuova normativa riguardante i pepp (prodotti pensionistici individuali pan-europei), che entrerà in vigore il prossimo anno.

“L’ingresso strategico del nuovo partner Vittoria Assicurazioni rafforza il comune impegno di lavorare per la diffusione di una cultura previdenziale integrativa, oggi ancora relativamente scarsa in Italia, soprattutto se rapportata agli altri Paesi europei, fornendo una informazione specializzata, sempre aggiornata e gratuita a tutti i cittadini interessati attraverso il sito e il nostro contact center – afferma Raffaele Agrusti, socio fondatore di Propensione.it -. Inoltre, l’ampliamento della gamma dei prodotti previdenziali oggi offerti si espande ai prodotti di protezione di Vittoria Assicurazioni progettati specificamente per la distribuzione digitale. L’obiettivo è quello di permettere ai sottoscrittori il raggiungimento in ogni caso del loro target previdenziale, fornendo un servizio gratuito di elevata qualità e proponendo i prodotti migliori e più adeguati al cliente, ai costi più bassi del mercato”.

“L’accordo siglato da Vittoria Assicurazioni con Propensione rappresenta una buona opportunità di sviluppo soprattutto dal punto di vista industriale in un ambito, quello della previdenza, in piena espansione. In Italia, secondo gli ultimi dati diffusi da Covip, a fine settembre 2021 le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 9,571 milioni, in crescita di 229.000 unità (+2,5%) rispetto a dicembre 2020, mentre le risorse destinate alle prestazioni sono, sempre a fine settembre 2021, pari a 208,5 miliardi di Euro, circa 10,5 miliardi in più rispetto al 2020 – dichiara Cesare Caldarelli, ceo di Vittoria Assicurazioni -. Propensione è dunque per Vittoria Assicurazioni lo strumento ideale che permetterebbe alla compagnia di rafforzare e potenziare la vendita della propria offerta previdenziale e di protezione alla persona, in particolar modo del fondo pensione aperto vittoria formula lavoro”.