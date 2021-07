Vittoria Assicurazioni presenta Vittoria CasAttiva, la prima copertura assicurativa pay per use per la casa

Armonizzazione del premio, tecnologia ed ecosistema, sono queste le parole chiave che identificano Vittoria CasAttiva, l’innovativa copertura multirischi per la casa lanciata sul mercato da Vittoria Assicurazioni, società italiana attiva nel campo assicurativo per la tutela delle persone, della famiglia e delle aziende.

Vittoria CasAttiva, spiega una nota, è un’assicurazione che copre i rischi in caso di Incendio e altri danni ai beni; Furto e Rapina; Responsabilità civile; Pet; Assistenza e Tutela legale. Una copertura completa e attiva per proteggere da ogni imprevisto la casa e gli affetti familiari, inclusi gli animali domestici, e salvaguardare il patrimonio personale e familiare dei Clienti. A renderla esclusiva ed incomparabile sono però tre elementi distintivi: la modalità di utilizzo, la componente tecnologia e la gestione dell’assistenza.

CasAttiva è la prima copertura per la casa pay per use. Riconoscendo un valore concreto alla presenza in casa, che effettivamente riduce il rischio di determinati eventi, la Compagnia prevede un’armonizzazione del premio in base al suo reale utilizzo. Un’importante novità per il settore assicurativo che fornisce al cliente flessibilità, personalizzazione e trasparenza, oltre ad un indiscutibile risparmio economico.

Singolare per il mercato anche la tecnologia che la caratterizza. Al momento dell’acquisto, il cliente riceve in dotazione la microbox Vittoria CasAttiva per il monitoraggio dello stato dell’abitazione (temperatura, rete elettrica, presenza in casa). Una volta a casa, gli basterà scaricare l’app MyVittoria CasAttiva e connetterla al dispositivo per avere il controllo totale della situazione. In caso di rilevazione evento, infatti, l’assicurato verrà avvisato tramite una notifica push sullo smartphone e visualizzerà nella homepage della App l’evento verificatosi. Per una migliore gestione della presenza e della segnalazione di allerta, potranno, collegarsi all’app, e quindi ai servizi connessi, anche tutti gli altri membri della famiglia. Inoltre per ampliare la copertura, l’assicurato potrà aggiungere all’offerta anche due sensori per fumo e acqua da collegare sempre all’App.

L’ultimo aspetto di assoluta peculiarità riguarda, infine, il tema dell’assistenza sviluppato secondo le logiche dell’ecosistema. La copertura mette a disposizione dell’assicurato un network selezionato di artigiani e servizi, 24×7, a cui potersi rivolgere in caso di necessità.

Vittoria CasAttiva rappresenta concretamente l’importante percorso di innovazione intrapreso dalla Compagnia nel mondo insurtech. Una strada inaugurata nel 2019 con la realizzazione di Vittoria hub, il primo incubatore insurtech in Italia basato sull’Open Innovation, che intende sostenere e promuovere la crescita di nuovi modelli di business assicurativi all’interno di un rinnovato ecosistema inteso come un insieme integrato e ben orchestrato di servizi a cui il consumatore accede in ogni momento e senza barriere a seconda delle sue esigenze.