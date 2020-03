Vittoria Assicurazioni tutela clienti e agenzie con due pacchetti di interventi specifici

Vittoria Assicurazioni scende in campo contro il coronavirus presentando a clienti e agenzie due pacchetti di interventi pensati e realizzati per fronteggiare questo momento storico di forte emergenza sanitaria.

“La compagnia è solida, liquida, presente e attenta a ciò che sta accadendo nel nostro Paese”. Inizia così il videomessaggio che Cesare Caldarelli, ceo della compagnia, ha voluto condividere con dipendenti e agenzie per esprimere la profonda vicinanza di un’azienda che non si ferma, ma anzi investe quanto più possibile per tutelare e supportare la popolazione aziendale, la rete distributiva e i clienti.

Un impegno concreto che si traduce in due pacchetti di interventi articolati su precise esigenze e richieste.

Le azioni predisposte a favore dei clienti possono essere così riassunte:

sospensione delle azioni giudiziali di recupero di premi, franchigie e rivalse almeno fino a fine settembre 2020;

incentivazione del rinnovo con mensilizzazione dei premi senza interessi e accesso al pagamento delle prima rata anche tramite bonifico bancario;

possibilità di pagare i premi in scadenza tramite app a partire dal 10° giorno prima della data di scadenza del titolo;

possibilità di rinnovo con estensione della durata a 14 mesi con frazionamento mensile senza interessi per gli esercenti e gli operatori del settore turismo;

possibile estensione del periodo di mora a 60 giorni se confermato da Ania;

copertura del caso “epidemia” per le polizze sanitarie di rimborso spese sanitarie e di area da ricovero;

due mesi gratuiti di copertura assicurativa per coloro che appartengono al settore turistico, alberghiero e della ristorazione.

Per quanto riguarda invece le agenzie, questi i principali provvedimenti:

sospensione delle rate delle rivalse fino a dicembre 2020;

sospensione dell’incasso delle partite non assicurative almeno fino a settembre 2020;

anticipo immediato del 90% della liquidazione delle incentivazioni maturate;

superamento del protocollo economico 2020 e concessione di ulteriori agevolazioni a sostegno della produzione dei rami elementari.

In considerazione dell’elevata volatilità dei mercati finanziari, la Compagnia ha deciso di consentire ai propri agenti di proporre soluzioni ad elevato contenuto di protezione del capitale. Ad esempio, per il prodotto multiramo Vittoria InvestiMeglio Doppia Evoluzione gli intermediari potranno derogare la ripartizione del premio arrivando fino al 90% di Gestione Separata. In caso di situazioni particolari e motivate potranno anche emettere contratti utilizzando tariffe rivalutabili al 100% in Gestione Separata.