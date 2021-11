Vittoria Hub, nuova Call for Ideas. Le start-up hanno tempo fino al 15 febbraio 2022 per iscriversi

Vittoria hub ha aperto le candidature alla nuova Call for Ideas focalizzata sia su proposte innovative per gli ecosistemi Persona (Health & Wealth) e Casa. sia su soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per nuove coperture assicurative definite “Lean Insurance”. Le start-up hanno tempo fino al 15 febbraio 2022 per rispondere alla chiamata..

Una Call, due obiettivi

Questa nuova call è caratterizzata da due percorsi:

Approfondire lo sviluppo degli ecosistemi Persona (Health & Wealth) e Casa incubando start-up che si occupano di uno o più servizi fra prevenzione, assistenza, rimedio/cura e monitoraggio tramite tecnologie IoT. Idee, quindi, in grado di evolvere l’ecosistema insurtech inteso come un insieme integrato e ben orchestrato di servizi e tecnologie in cui il consumatore accede ai diversi servizi in ogni momento e senza barriere. Realizzare nuove formule assicurative indirizzate ad una clientela di una fascia d’età più ampia e con diversa capacità di spesa, chiamate “Lean Insurance” attraverso innovative esperienze d’uso con particolare interesse nell’utilizzo di piattaforme AI a supporto dell’innovazione a livello di processo assuntivo del rischio nel canale digitale.

Start-up e Lean Insurance: un’opportunità vincente

Il termine Lean Insurance, coniato da Vittoria hub, definisce nuove forme di copertura fondate su tecnologie che permettono di snellire i processi assicurativi abilitanti, facilitare le procedure di onboarding clienti o persino creare nuove esperienze come nel caso delle event based. Ma non solo.

Un altro aspetto chiave che le caratterizza è sicuramente il fattore “velocità”, elemento sempre più richiesto e cruciale nella società moderna. Si tratta, infatti, di assicurazioni che, svincolandosi da procedure lente e onerose grazie a tecnologie sicure e oracoli, come nel caso di assi parametriche e smart contracts, consentono ad esempio l’attuazione di progetti legacy più rapidi e fluidi per il pagamento dei premi.

La call si rivolge, così, a soluzioni volte a realizzare coperture assicurative contraddistinte da:

Ridotte barriere economiche : forme di assicurazione accessibili anche a clienti con ridotta capacità di spesa, grazie ai minori costi di gestione (della distribuzione, della gestione del post vendita e dei sinistri);

: forme di assicurazione accessibili anche a clienti con ridotta capacità di spesa, grazie ai minori costi di gestione (della distribuzione, della gestione del post vendita e dei sinistri); Onboarding digitale : nessun ostacolo all’ingresso, riconoscimento del cliente, raccolta dei documenti necessari e abilitazione a forme di underwriting da remoto (es otp, biometrie etc…);

: nessun ostacolo all’ingresso, riconoscimento del cliente, raccolta dei documenti necessari e abilitazione a forme di underwriting da remoto (es otp, biometrie etc…); Pay per event: i premi dipendono dalla rilevazione o dalla misurazione effettuate da terzi (oracoli) e possono variare ogni periodo oppure, in ragione di comportamenti virtuosi, dare origine a forme di money back.

Per accedere alla call le start-up non devono necessariamente essere già attive nel comparto assicurativo. Se sono presenti la motivazione e l’intenzione di sviluppare il proprio modello di business in ambito assicurativo collaborando con una primaria Compagnia, l’unico vero requisito richiesto è la compatibilità dell’idea con i servizi/prodotti sopra citati o gli ecosistemi Persona e Casa.

Qui il form online da compilare per partecipare.

Via2: il programma di crescita per le start-up

Le start-up selezionate avranno la possibilità di accedere al programma Via2 (Vittoria Incubation, Adoption & Acceleration) finalizzato ad un percorso di crescita dall’idea al go to market in ambito Insurtech.

Le 3 fasi del programma:

Incubazione, dalla Business Idea al MVP, Minimum Viable Proposition; Adozione, dal MVP al Proof Of Concept di interoperabilità con ecosistemi e infrastruttura Vittoria; Accelerazione, dalla «POC Vittoria» al primo ingresso sui mercati nazionali e internazionali.

Attraverso questi tre percorsi, il cui accesso è soggetto ad una graduatoria di merito redatta da parte del CTS (Comitato Tecnico di Selezione) di Vittoria hub, ogni start-up avrà l’opportunità di ottenere condizioni favorevoli di Financing e premi incrementali fino a 60.000€. Questi contributi verranno erogati a seguito dell’emissione da parte delle startup di SFP su futuri aumenti di capitale.

Nello specifico, durante la prima fase (Incubazione) la start-up riceverà 5.000€ per l’accesso ad un percorso di incubazione di 3 mesi gestito da partner Vittoria hub selezionati e qualificati per il livello di incubazione, 5.000 euro per l’affitto di 3 mesi di tre postazioni, tokens servizi, sale e connessione incubatore e infine 5.000 euro di premio in denaro spendibili opzionalmente su servizi scontati offerti dai partner Vittoria hub.

Nella seconda fase (Adozione) otterrà invece 15.000 euro per l’integrazione del Mvp nell’ecosistema e nelle infrastrutture IT identificati con Vittoria hub, 5.000 euro di premio in denaro opzionalmente su servizi scontati offerti dai partner Vittoria hub e la presentazione al Comitato Tecnico Vittoria Assicurazioni per possibile Corporate Financing.

Nella terza ed ultima fase (Accelerazione) potrà invece accedere a 15.000 euro per l’ingresso ad un percorso di accelerazione di 4 mesi gestito da partner selezionati e qualificati per tale livello, a 10.000 euro di premio in denaro spendibili opzionalmente su servizi scontati offerti dai partner Vittoria hub e alla presentazione all’Investor day per possibile Early Stage Financing.

I servizi offerti da Vittoria hub e dai partner

Le start-up che entrano in Vittoria hub beneficiano non solo di importanti agevolazioni economiche ma anche servizi per lo sviluppo e la crescita della loro azienda come mentorship, sviluppo sostenibile, supporto finanziario e operativo, servizi logistici e amministrativi.

Ad oggi il network è composto anche dalle seguenti aziende partner: Altea; Backtowork; BeOn; Crif; Design Group Italia; Doppia Elica; E-levation; F2A; Fair Connect; Fintastico; G2 Startup; Gellify; Horsa; Iia; Knowhedge; Logotel; Lca; Maps; Mastra; Microsoft; Opera Logica; Orrick; Osservatorio Polimi; Robosque; Studio Dattilo; Studio Delta; Tacoma; Tba; Transcom. Startup partner: Ibc e Hlpy.