Vivibanca acquisisce da Credem il 55% di Ifiver

ViviBanca ha acquisito il 55% del capitale sociale di Ifiver dal gruppo Credem. Ifiver entra a fare parte a tutti gli effetti del gruppo bancario ViViBanca e sarà guidata da Marco Varotto in qualità di direttore generale.

La notizia è arrivata oggi con una nota stampa congiunta nella quale gli istituti comunicano che, a seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte di Banca d’Italia, si è chiusa l’operazione di acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Credem in Ifiver Spa, pari al 55% del capitale sociale. Tale partecipazione era in capo al gruppo Credem a seguito della recente incorporazione della Cassa di Risparmio di Cento che ne deteneva la maggioranza.

Con questa operazione, ViViBanca conferma la sua strategia di crescita per linee esterne mediante acquisizioni di quote di capitale di intermediari finanziari operanti nel campo della cessione del quinto dello stipendio/pensione, settore che rappresenta il core business della banca. L’integrazione di Ifiver nel gruppo, e le connesse sinergie, costituirà uno degli elementi più rilevanti del prossimo piano industriale 2022-2024.

L’obiettivo principale di ViViBanca è di accrescere, grazie ai canali distributivi di Ifiver (20 agenti in attività finanziaria, 29 mediatori creditizi, 1 intermediario finanziario), i volumi complessivi di finanziamenti contro cessione del quinto erogati. In questo modo il gruppo potrà diventare uno dei principali istituti bancari nel segmento della cessione del quinto, posizionandosi tra i principali player del settore e incrementando ulteriormente la propria quota di mercato fino ad oltre il 5%. In particolare, ViViBanca prevede di raggiungere nel 2022, con il contributo di Ifiver, un volume di crediti lordi erogati superiore ai 450 milioni, con una crescita della rete distributiva e della base clienti.

Per quanto riguarda Credito Emiliano, la cessione della partecipazione in Ifiver, condivisa ed avallata già nel corso del procedimento che ha portato all’incorporazione della Cassa di Risparmio di Cento a cui Credem è subentrato anche nel dare esecuzione agli accordi perfezionati a suo tempo dall’incorporata con ViViBanca e contestualmente resi noti al mercato, rientra nel più ampio piano di integrazione del gruppo Cassa di Risparmio di Cento.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a compimento l’operazione di Ifiver, che siamo certi con le giuste sinergie interne darà i suoi immediati benefici. Stiamo perseguendo una chiara strategia di rafforzamento del nostro posizionamento nel mercato della cessione del quinto dello stipendio, core business della banca, attraverso operazioni mirate di acquisizione di realtà che possano contribuire fattivamente alla nostra crescita”, ha affermato Antonio Dominici, direttore generale del gruppo bancario ViViBanca.

“Entrare a fare parte di un gruppo bancario solido come ViViBanca ci dà importanti stimoli per poter apportare un costruttivo contributo ad una crescita comune. Le competenze specifiche di Ifiver potranno essere ulteriormente valorizzate e declinate al meglio all’interno di una realtà articolata come quella di ViViBanca”, ha aggiunto Marco Varotto, direttore generale di Ifiver.